Питерец.ру » Культура » Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы»

Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы» в Арт центре в Культурном квартале Брусницын с 5 июня по 8 ноября

ПИКАССО. Самое громкое имя в искусстве XX века. Неистовый гений, создавший десятки тысяч произведений, величайший новатор современности и неисправимый донжуан. Он прожил долгую жизнь и оставил колоссальное наследие, ставшее эталоном «актуального искусства» и авторитетнейшим пособием для потомков.

Избранные параграфы этого наполненного страстями и сомнениями учения мы объединили в уникальную коллекцию из 61 литографии, полученной из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции.

На выставке «Пабло Пикассо. Параграфы» будут представлены работы основных этапов творчества мастера: раннего периода, голубого периода, аналитического и синтетического кубизма, – а также эскизы к самому знаменитому произведению художника «Герника» и серии позднего творчества «Торос и торерос», «Война и мир».

Ранний период представлен серией работ «Голубой цвет Барселоны» (Les Bleus de Barcelone). В это время Пикассо фактически живет на два города: в Барселоне и в центре нового искусства Париже. Его работы проникнуты разноцветностью жизни французской столицы, а излюбленными мотивами становятся изображения влюбленных парочек, сцены в кафе и кабаре.

В эту же серию входят работы голубого периода, в которой многоцветие сменяется погружением в серо-голубой и темно-синий тона – оттенки печали, одиночества и тоски. Этот этап творчества ознаменовался глубокими переживаниями после потери близкого друга художника Карлоса Касагемаса, покончившего жизнь самоубийством. Частыми сюжетами становятся изображения одиноких женщин и мужчин, матерей с детьми, сумасшедших, стариков.

Грани аналитического и синтетического кубизма раскрываются в серии «Папье-Колле» (Papiers Colles), что в переводе означает «бумажные коллажи». Неслучайно многие исследователи приписывают Пикассо изобретение коллажа. Эта техника позволяла разбивать изображение на плоскости, препарировать объекты, выявляя невидимую рациональную суть вещей.

В апреле 1937 года фашистская авиация разрушила небольшой городок басков Гернику. Пикассо, пораженный этим событием, создает огромное полотно с одноименным названием. В 1940 году, через некоторое время после вступления германских войск в Париж, к Пабло Пикассо пришли из гестапо. На столе художника находились открытки с репродукцией «Герники». «Это вы сделали?» — задали мастеру вопрос о картине. «Нет, — ответил он, — это сделали ВЫ!». На выставке «Параграфы» в 37 эскизах представлен весь путь создания этой острой социально-политической картины.

Отдельной темой творчества можно назвать изображения возлюбленных Пикассо, точное количество которых не сможет определить ни один специалист. На выставке можно увидеть серию женских портретов: от прекрасных ликов с соблюдением классицистических пропорций до сюрреалистических образов, буквально разламывающихся на части.

Также на выставке уделено внимание позднему послевоенному творчеству мастера, в частности, его увлечению корридой и изображением боя быков в серии «Торос и торерос» (Toros y Toreros). Здесь, как и прежде, Пикассо волнуют самые острые моменты – пребывание человека на грани жизни и смерти. Завершают выставку работы из серии «Война и мир», которые подводят итог творчества выдающегося мастера.

Литографии представлены под специальным музейным стеклом, которое позволяет четко разглядеть малейшие детали изображения, и дополнены информационными стендами об истории создания, подробностях жизни и творческого пути Пабло Пикассо.

Арт центр в Культурном квартале БРУСНИЦЫН

Санкт-Петербург, Кожевенная линия д.30, на входе в арку сразу направо, на 3 этаж

Выставка будет проходить с 5 июня по 8 ноября 2026 года

