На проспекте Космонавтов ограбили 18-летнего студента

4 мая в правоохранительные органы Московского района Петербурга обратился 18-летний молодой человек. Юноша сообщил, что на проспекте Космонавтов, неподалеку от дома № 45, на него совершили нападение неизвестные лица. Злоумышленники, применив силу, завладели его денежными средствами.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили обстоятельства произошедшего. Около 20:10 двое неустановленных лиц, угрожая физической расправой, отобрали у потерпевшего мобильный телефон. Используя данный телефон, они через банковское приложение оформили на имя заявителя два кредита на сумму 15 000 рублей каждый.

Далее, вместе с телефоном, нападавшие направились к ближайшему банкомату. Оттуда они сняли наличными 15 000 рублей с банковского счета жертвы, а также перевели еще 15 000 рублей на неизвестный счет. Таким образом, общий ущерб, нанесенный пострадавшему, достиг 30 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание причастных к преступлению лиц.