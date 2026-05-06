ента новостей

12:55
В Ленобласти задержали дебошира, избившего своего соотечественника
12:45
В Петербурге задержали поджигателей иномарки на Дачном проспекте
12:37
На проспекте Космонавтов ограбили 18-летнего студента
12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
21:04
Открытие социально-культурного фотопроекта «Сила регионов. Женщины, которые ведут за собой»
16:56
В Петербурге стартовал юношеский турнир по самбо «Победа»
16:17
Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы»
12:34
В Кронштадте установят памятник художнику Василию Верещагину
12:31
В Колпино задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
12:24
В Ленобласти юноша на квадроцикле серьезно пострадал после столкновения с деревом
12:17
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
12:10
Массовая драка в сквере на Суворовском проспекте закончилась уголовным делом
12:04
В Ленобласти полицейские искали нарушителей миграционного законодательства
10:17
В Петербурге задержали жителя Краснодарского края, организовавшего колл-центр для телефонных мошенников
11:07
В Ленобласти задержали пьяного стрелка из обреза ружья в магазине деревни Петровское
10:56
В Красносельском районе в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:40
Во Фрунзенском районе водитель БМВ залил перцем своего оппонента по дорожному конфликту
10:31
В центре Петербурга задаржали двоих подозреваемых в незаконном обороте амфетамина
16:31
В Смольном прошло пленарное заседание XXXI съезда блокадников
16:21
На КАД будет запрещено движение грузового транспорта
16:14
На проспекте Ветеранов пьяный лихач на иномарке протаранил примакованный атомобиль
10:06
На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадал 15-летний байкер
10:01
В Петербурге задаржали стрелка из охолощенного автомата в подъезде дома
08:56
В центре Петербурга полицейские провели масштабный рейд
20:17
Дорожные работы с полным перекрытием двух съездов на развязке КАД с Пулковского шоссе перенесли по погодным условиям
20:03
Во Всеволожском районе открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта
19:57
В Петербурге стартовало украшение улиц весенними цветами.
19:51
Путин наградил коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга орденом Почета
16:37
В Петербурге на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
13:30
Петербургское «Динамо» обыграло «Спартак-2» со счетом 1:0
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Космонавтов ограбили 18-летнего студента

На проспекте Космонавтов ограбили 18-летнего студента

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Московского района Петербурга ведут розыск напавших на 18-летнего студента

4 мая в правоохранительные органы Московского района Петербурга обратился 18-летний молодой человек. Юноша сообщил, что на проспекте Космонавтов, неподалеку от дома № 45, на него совершили нападение неизвестные лица. Злоумышленники, применив силу, завладели его денежными средствами.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили обстоятельства произошедшего. Около 20:10 двое неустановленных лиц, угрожая физической расправой, отобрали у потерпевшего мобильный телефон. Используя данный телефон, они через банковское приложение оформили на имя заявителя два кредита на сумму 15 000 рублей каждый.

Далее, вместе с телефоном, нападавшие направились к ближайшему банкомату. Оттуда они сняли наличными 15 000 рублей с банковского счета жертвы, а также перевели еще 15 000 рублей на неизвестный счет. Таким образом, общий ущерб, нанесенный пострадавшему, достиг 30 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание причастных к преступлению лиц.

Все по теме: Московский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-05-2025, 09:36
На Ленинском проспекте ограбили студента
2-08-2025, 16:15
Задержан 19-летний "дроп" мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Космонавтов
20-07-2024, 12:09
Из квартиры на проспекте Космонавтов «домушники» похитили 10 миллионов рублей
30-10-2025, 15:01
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
30-10-2025, 16:07
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
8-08-2025, 10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
4-05-2026, 12:24
В Ленобласти юноша на квадроцикле серьезно пострадал после столкновения с деревом
29-04-2026, 10:56
В Красносельском районе в ДТП пострадал подросток на питбайке
28-04-2026, 16:14
На проспекте Ветеранов пьяный лихач на иномарке протаранил примакованный атомобиль
Наверх