На проспекте Ветеранов пьяный лихач на иномарке протаранил примакованный атомобиль

Вчера днем, 27 апреля, около 13 часов 20 минут произошло дорожно-транспортное происшествие в Красносельском районе Петербурга. Возле дома № 169 по проспекту Ветеранов водитель автомобиля Volkswagen допустил столкновение с припаркованным транспортным средством.

Представители ГАИ, прибывшие на место инцидента, задержали 47-летнего мужчину, управлявшего Volkswagen Touareg. По внешним признакам, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ему было предложено отказаться от управления автомобилем и пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Известно, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

В отношении нарушителя отделом дознания УМВД России по Красносельскому району инициировано уголовное преследование по статье 264 Уголовного кодекса РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.