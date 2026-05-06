Питерец.ру » Общество » Более 300 петербургских школьников стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады

Более 300 петербургских школьников стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Более 300 петербургских ребят завоевали дипломы победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, улучшив прошлогодние достижения

В Санкт-Петербурге подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, проходившего в рамках национального проекта «Молодежь и дети». 519 учащихся Северной столицы приняли участие в финальных соревнованиях, продемонстрировав высочайший уровень подготовки и завоевав в общей сложности 344 награды: 66 дипломов победителей и 278 дипломов призёров, что превышает прошлогодний показатель на 20 наград.

Губернатор Александр Беглов отметил, что успехи петербургских школьников на Всероссийских олимпиадах являются закономерным результатом развития комплексной системы подготовки, поддерживаемой высококвалифицированными педагогами. В городе активно внедряются современные образовательные практики, включая оснащение школ высокотехнологичными лабораториями и создание специализированных классов по естественно-научным, инженерным и математическим направлениям. Расширение программ дополнительного образования и упор на наставническую работу позволяют учащимся углубленно изучать предметы и успешно решать олимпиадные задачи.

В этом году сборные Санкт-Петербурга одержали победу во всех 24 заявленных олимпиадных предметах. Особо отличился заключительный этап по информатике, впервые проводившийся по четырём направлениям: робототехника, искусственный интеллект, информационная безопасность и программирование. Этот этап принёс петербуржцам рекордные 49 дипломов. Значительное количество наград также завоевали команды по математике (45 дипломов) и физике (34 диплома).

Школьники, увлечённые иностранными языками, внесли весомый вклад в общий успех, добыв пятую часть всех наград: 23 диплома по французскому языку, 17 по немецкому, по 15 по итальянскому и китайскому, 7 по английскому и 3 по испанскому. В естественно-научном блоке команды завоевали 18 дипломов по биологии, 13 по астрономии, по 11 по химии и географии, а также 1 диплом по экологии.

Успешно выступили и учащиеся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям. Историки принесли городу 21 диплом. По экономике было завоёвано 8 наград, по обществознанию и праву – по 3 диплома. Результаты по русскому языку составили 19 дипломов, по искусству – 11, по литературе – 9.

Четверо петербургских школьников стали абсолютными победителями Олимпиады, показав наивысшие результаты. Иван Ильин (ФМЛ №30) одержал победу в информатике по профилю «Искусственный интеллект». Владимир Звездин (ФМЛ №239) стал лучшим в программировании, а Павел Ревзин (ФМЛ №239) – в химии. Тимофей Быков (школа №4) стал абсолютным победителем по истории. Кроме того, 22 участника получили награды по двум предметам, а 6 – по трём.

