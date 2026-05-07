ента новостей

20:07
День Победы в Историческом парке!
20:05
Премьера спектакля "Собака на сене"
15:06
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
13:11
Более 300 петербургских школьников стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады
13:05
В Петербурге прошла масштабная полицейская операция «Нелегальный мигрант»
12:55
В Ленобласти задержали дебошира, избившего своего соотечественника
12:45
В Петербурге задержали поджигателей иномарки на Дачном проспекте
12:37
На проспекте Космонавтов ограбили 18-летнего студента
12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
21:04
Открытие социально-культурного фотопроекта «Сила регионов. Женщины, которые ведут за собой»
16:56
В Петербурге стартовал юношеский турнир по самбо «Победа»
16:17
Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы»
12:34
В Кронштадте установят памятник художнику Василию Верещагину
12:31
В Колпино задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
12:24
В Ленобласти юноша на квадроцикле серьезно пострадал после столкновения с деревом
12:17
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
12:10
Массовая драка в сквере на Суворовском проспекте закончилась уголовным делом
12:04
В Ленобласти полицейские искали нарушителей миграционного законодательства
10:17
В Петербурге задержали жителя Краснодарского края, организовавшего колл-центр для телефонных мошенников
11:07
В Ленобласти задержали пьяного стрелка из обреза ружья в магазине деревни Петровское
10:56
В Красносельском районе в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:40
Во Фрунзенском районе водитель БМВ залил перцем своего оппонента по дорожному конфликту
10:31
В центре Петербурга задаржали двоих подозреваемых в незаконном обороте амфетамина
16:31
В Смольном прошло пленарное заседание XXXI съезда блокадников
16:21
На КАД будет запрещено движение грузового транспорта
16:14
На проспекте Ветеранов пьяный лихач на иномарке протаранил примакованный атомобиль
10:06
На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадал 15-летний байкер
10:01
В Петербурге задаржали стрелка из охолощенного автомата в подъезде дома
08:56
В центре Петербурга полицейские провели масштабный рейд
20:17
Дорожные работы с полным перекрытием двух съездов на развязке КАД с Пулковского шоссе перенесли по погодным условиям
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » День Победы в Историческом парке!

День Победы в Историческом парке!

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
myhistorypark.ru
В честь Дня Победы Исторический парк «Россия — Моя история» подготовил для вас особую праздничную программу

В честь Дня Победы Исторический парк «Россия — Моя история» подготовил для вас особую праздничную программу. Вас ждут тематические выставки, познавательные экскурсии и концерты. Выбирайте то, что вам по душе, и приходите всей семьей!

В Историческом парке вас ждет:

Выставка «Слово — ленинградцам».

Выставка посвящена газете «Ленинградская правда» в годы Великой Отечественной войны и рассказывает о выдающихся деятелях отечественной истории и культуры на страницах газеты.

Выставка продлится до 31 мая 2026 года.
Вход свободный.

Экскурсия «Забыть или помнить?».

Авторская экскурсия «Забыть или помнить?» позволит взглянуть на историю блокады Ленинграда посредством мультимедийной экспозиции Исторического парка и мемориальной части Московского парка Победы.

График экскурсионных сеансов: 5, 6, 7, 8 мая в 13.00, 15.00.
Бесплатные сеансы пройдут 9 мая в 12.30 и в 16.30.

Обязательна предварительная запись по тел. 617-00-90.

Тематическая программа «Победою рождённая природа»

Участники в сопровождении экскурсовода Исторического парка «Россия – Моя история» пройдут по северной, пейзажной части Парка Победы, заложенной ещё в довоенные годы, и узнают об истории этой местности. Далее группа пересечёт Аллею Героев и окажется в мемориальной части парка, где в 1942–1943 годах в печах Кирпичного завода осуществлялась кремация умерших от голода и обстрелов ленинградцев. Экскурсанты познакомятся с памятниками, посвящёнными жертвам Блокады, и увидят объекты, созданные в 1940–1950-х годах, символизирующие триумф жизни над смертью и мира над войной.

Начало экскурсионных сеансов: 9 мая в 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.
Продолжительность экскурсии: 45-60 минут.
Место сбора: Московский Парк Победы, Летняя эстрада.
Экскурсии проводятся бесплатно.

8 мая в 16:00 в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» состоится большой праздничный концерт Академии Игоря Крутого, посвященный Дню Победы.

В программе концерта — выступления солистов Академии Игоря Крутого, лауреатов международных вокальных конкурсов, а также современных музыкальных коллективов и эстрадного хора. Зрители услышат легендарные песни военных лет в оригинальной современной обработке, что придаст знакомым мелодиям новое звучание и эмоциональную глубину.

Вход свободный.

9 мая в 15.00 состоится концерт Духового оркестра Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова, посвященный Дню Победы.

На сцене выступят Женский хор и Молодежный духовой оркестр Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова. В программе прозвучат произведения, посвящённые Великой Отечественной войне.

Вход свободный.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

27-04-2021, 16:07
Исторический парк подарит горожанам праздничный концерт в честь Дня Победы!
3-05-2023, 11:54
Грандиозный бесплатный мотофест в Историческом парке "Россия - моя история"
29-04-2019, 15:24
День Победы в Историческом парке
8-05-2020, 15:07
Исторический парк встретит День Победы в режиме онлайн
22-08-2018, 17:07
День знаний в Историческом парке «Россия – моя история»
22-01-2019, 09:59
Татьянин день в Историческом парке

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
4-05-2026, 12:24
В Ленобласти юноша на квадроцикле серьезно пострадал после столкновения с деревом
29-04-2026, 10:56
В Красносельском районе в ДТП пострадал подросток на питбайке
28-04-2026, 16:14
На проспекте Ветеранов пьяный лихач на иномарке протаранил примакованный атомобиль
Наверх