День Победы в Историческом парке!

В честь Дня Победы Исторический парк «Россия — Моя история» подготовил для вас особую праздничную программу. Вас ждут тематические выставки, познавательные экскурсии и концерты. Выбирайте то, что вам по душе, и приходите всей семьей!

В Историческом парке вас ждет:

Выставка «Слово — ленинградцам».

Выставка посвящена газете «Ленинградская правда» в годы Великой Отечественной войны и рассказывает о выдающихся деятелях отечественной истории и культуры на страницах газеты.

Выставка продлится до 31 мая 2026 года.

Вход свободный.

Экскурсия «Забыть или помнить?».

Авторская экскурсия «Забыть или помнить?» позволит взглянуть на историю блокады Ленинграда посредством мультимедийной экспозиции Исторического парка и мемориальной части Московского парка Победы.

График экскурсионных сеансов: 5, 6, 7, 8 мая в 13.00, 15.00.

Бесплатные сеансы пройдут 9 мая в 12.30 и в 16.30.

Обязательна предварительная запись по тел. 617-00-90.

Тематическая программа «Победою рождённая природа»

Участники в сопровождении экскурсовода Исторического парка «Россия – Моя история» пройдут по северной, пейзажной части Парка Победы, заложенной ещё в довоенные годы, и узнают об истории этой местности. Далее группа пересечёт Аллею Героев и окажется в мемориальной части парка, где в 1942–1943 годах в печах Кирпичного завода осуществлялась кремация умерших от голода и обстрелов ленинградцев. Экскурсанты познакомятся с памятниками, посвящёнными жертвам Блокады, и увидят объекты, созданные в 1940–1950-х годах, символизирующие триумф жизни над смертью и мира над войной.

Начало экскурсионных сеансов: 9 мая в 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

Продолжительность экскурсии: 45-60 минут.

Место сбора: Московский Парк Победы, Летняя эстрада.

Экскурсии проводятся бесплатно.

8 мая в 16:00 в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» состоится большой праздничный концерт Академии Игоря Крутого, посвященный Дню Победы.

В программе концерта — выступления солистов Академии Игоря Крутого, лауреатов международных вокальных конкурсов, а также современных музыкальных коллективов и эстрадного хора. Зрители услышат легендарные песни военных лет в оригинальной современной обработке, что придаст знакомым мелодиям новое звучание и эмоциональную глубину.

Вход свободный.

9 мая в 15.00 состоится концерт Духового оркестра Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова, посвященный Дню Победы.

На сцене выступят Женский хор и Молодежный духовой оркестр Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова. В программе прозвучат произведения, посвящённые Великой Отечественной войне.

Вход свободный.