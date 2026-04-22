В Калининском районе задержали иностранца с мефедроном

Полицейские Калининского района Петербурга задержали иностранца с мефедроном

Вечером 20 апреля, около 21:20, сотрудники правоохранительных органов Калининского района Петербурга задержали 52-летнего мужчину, уроженца Центральной Азии, по подозрению в незаконном распространении наркотических веществ. Задержание произошло у дома №19 по Учительской улице.

В ходе личного досмотра мужчины, а также обыска в его жилище, были обнаружены пакеты и свертки, содержащие наркотические вещества, а также упаковочные материалы и весы. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является мефедроном, его общий вес составил 195,3 грамма.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 30 (часть 3) и 228.1 (часть 4, пункт «г») Уголовного кодекса Российской Федерации, касающимся покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Злоумышленник водворен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Похожие публикации

16-03-2026, 16:13
В центре Петербурга задержали мигранта с запрещенным веществом
22-08-2025, 14:09
В Петроградском районе полицейские изъяли партию «синтетики»
5-11-2025, 11:07
В Кудрово задержали мигранта с крупной партией наркотиков в кармане
27-06-2025, 11:59
В Красносельском районе задержали распространительницу амфетамина
21-08-2025, 13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
25-12-2025, 09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:03
В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал
20-04-2026, 15:20
В Петербурге в ДТП с участием двух трамваем пострадало шесть человек
20-04-2026, 12:09
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали 13 человек
20-04-2026, 11:03
На проспекте Ветеранов иномарка сбила 17-летнего школьника на электросамокате
