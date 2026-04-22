В Калининском районе задержали иностранца с мефедроном

Вечером 20 апреля, около 21:20, сотрудники правоохранительных органов Калининского района Петербурга задержали 52-летнего мужчину, уроженца Центральной Азии, по подозрению в незаконном распространении наркотических веществ. Задержание произошло у дома №19 по Учительской улице.

В ходе личного досмотра мужчины, а также обыска в его жилище, были обнаружены пакеты и свертки, содержащие наркотические вещества, а также упаковочные материалы и весы. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является мефедроном, его общий вес составил 195,3 грамма.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 30 (часть 3) и 228.1 (часть 4, пункт «г») Уголовного кодекса Российской Федерации, касающимся покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Злоумышленник водворен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.