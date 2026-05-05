2 июня в арт-квартале «Брусницын» (Кожевенная линия, д.30) состоится открытие социально-культурного фотопроекта «Сила регионов. Женщины, которые ведут за собой», посвящённого историям российских спортсменок, реализовавших себя за пределами профессионального спорта.

Проект объединяет 9 героинь из разных регионов России - чемпионок и призёров международных соревнований, которые после завершения спортивной карьеры стали основателями образовательных и социальных инициатив. Сегодня они формируют точки роста в своих регионах, создают рабочие места и вдохновляют молодёжь, становясь примерами устойчивого лидерства и личной трансформации.

Проект поднимает актуальную для отрасли тему: отсутствие системной поддержки спортсменов после завершения карьеры. Несмотря на высокий уровень профессиональной подготовки, значительная часть спортсменов оказывается не интегрирована в экономику вне спорта. В российской практике на сегодняшний день не сформирована полноценная модель «двойной карьеры», позволяющая совмещать спортивную деятельность с профессиональным развитием вне спорта и обеспечивать устойчивый переход к новой занятости.

В этом контексте проект рассматривает спорт как источник универсальных компетенций - дисциплины, стратегического мышления, устойчивости, - которые могут и должны быть конвертированы в предпринимательскую и социальную деятельность.

Экспозиция выстроена как последовательный визуальный нарратив трансформации личности. История каждой участницы раскрывается через серию из пяти фотографий: от спортивного прошлого и этапа внутреннего перелома - к новой профессиональной роли и синтезу опыта, где спорт, предпринимательство и личное лидерство формируют единый вектор движения вперёд.

Открытие выставки пройдёт 2 июня в Арт квартале «Брусницын». В рамках деловой программы ПМЭФ также состоится круглый стол, посвящённый роли спортсменов в развитии предпринимательства и необходимости формирования системы поддержки после завершения карьеры.

Экспозиция будет открыта для посетителей в течении месяца.

Санкт-Петербург, Кожевенная линия д.30, на входе в арку сразу направо, на 3 этаж ежедневно 12.00–21.00.

Организатор проекта - благотворительный фонд «Дополнительное время» - первый в России фонд, занимающийся системной поддержкой спортсменов после завершения их карьеры.

Учредитель фонда - Олеся Серегина.

Куратор проекта - Анастасия Раскина.

Фотограф проекта - Сабина Актерина.

Партнёры проекта: Росконгресс спорт, спортивный интернет-портал «Чемпионат» и бренд ювелирных украшений Amorem.

Справка о проекте:

«Сила регионов. Женщины, которые ведут за собой» - фотопроект, посвящённый женщинам-лидерам, демонстрирующий взаимосвязь спорта, предпринимательства и общественного развития. Проект подчёркивает, что гармоничный спортсмен - это прежде всего личность, способная реализовать себя за пределами спортивной карьеры и стать драйвером развития своего региона.