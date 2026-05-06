В Ленобласти задержали дебошира, избившего своего соотечественника

4 мая к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение из больницы о госпитализации 27-летнего мужчины с серьезными повреждениями, нанесенными ему 3 мая во время стычки в фастфуде на Советской улице в поселке Первомайское.

В тот же день у дома №5 по Карельскому проезду в поселке Первомайское Ленобласти оперативники уголовного розыска во время следственных действий задержали 33-летнего уроженца ближнего зарубежья за это преступление. Он 3 мая в 20:30 в кафе во время внезапной драки на почве личной неприязни избил своего 27-летнего соотечественника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Подозреваемый помещен в следственный изолятор по ст. 91 УПК РФ.