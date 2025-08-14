ента новостей

17:08
На «Северной верфи» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»
14:26
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
14:02
Во Всеволожске ищут подозреваемых в хулиганстве с оружием в магазине
13:59
Беглов поздравил Ленинградский зоопарк со 160-летием
13:54
В Петербурге на Полюстровском проспекте завершилось строительство новой детской поликлиники
13:49
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
13:19
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Новгородской области
13:16
В Московском районе 98-летняя блокадница отдала мошенникам более миллиона рублей
13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
13:07
В Петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
13:04
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
12:05
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
09:59
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
09:13
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
09:02
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
08:49
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
01:42
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
21:17
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
20:31
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
17:50
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
15:32
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
15:03
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
14:17
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
13:11
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
11:11
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
11:01
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
10:55
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
07:15
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
07:03
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
Питерец.ру » Происшествия » В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования

В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Волховского района Ленобласти задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования  

В полицию Волховского района 13 августа обратилась 20-летняя гражданка с заявлением о нападении, совершенном на нее в ночь на 13 августа. Инцидент произошел за зданием номер 2, расположенным на Ленинградской улице в городе Новая Ладога, Волховского района Ленинградской области, где неизвестный совершил противоправные действия.

На основании данного факта возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, 13 августа в 16:30, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении указанного преступления. Задержание произошло у дома номер 6 в микрорайоне «В» города Новая Ладога. Задержанным оказался неработающий двадцатипятилетний гражданин одного из государств Центральной Азии.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

