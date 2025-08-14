В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования

В полицию Волховского района 13 августа обратилась 20-летняя гражданка с заявлением о нападении, совершенном на нее в ночь на 13 августа. Инцидент произошел за зданием номер 2, расположенным на Ленинградской улице в городе Новая Ладога, Волховского района Ленинградской области, где неизвестный совершил противоправные действия.

На основании данного факта возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, 13 августа в 16:30, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении указанного преступления. Задержание произошло у дома номер 6 в микрорайоне «В» города Новая Ладога. Задержанным оказался неработающий двадцатипятилетний гражданин одного из государств Центральной Азии.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.