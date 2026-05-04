Питерец.ру » Культура » В Кронштадте установят памятник художнику Василию Верещагину

В Кронштадте установят памятник художнику Василию Верещагину

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В Кронштадте будет установлен памятник выдающемуся отечественному художнику Василию Верещагину

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об установке памятника художнику Верещагину В.В.».

Памятник будет установлен в сквере у дома №3 по Макаровской улице в Кронштадте. Он представляет собой бюст высотой 1,3 метра, выполненный из бронзы. Высота гранитного постамента – 2,3 метра.

Авторы проекта памятника – скульптор Владимир Горевой (1944-2019) и архитектор Олег Романов.

Инициатором установки монумента и заказчиком всех работ является Мастерская имени Горевого.

