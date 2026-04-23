Во Всеволожске задержали работника завода, ударившего фельдшера

В Ленинградской области, в городе Всеволожск, 21 апреля задержан 22-летний рабочий одного из местных заводов. Его подозревают в нападении на медицинского работника.

Инцидент произошел в ночь на 20 апреля в квартире по адресу Европейский проспект, дом 5. По словам пострадавшего, знакомый хозяина квартиры после словесного конфликта нанес фельдшеру удар по лицу. После нападения злоумышленник скрылся. Пострадавший 30-летний фельдшер, получивший перелом носа, обратился за медицинской помощью.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Задержанный помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.