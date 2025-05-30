ента новостей

14:01
В СПб предложили учредить День без самоката
13:33
В Рыбацком велосипедистка погибла под колесами грузовика
10:55
Аренда жилья в мае в Петербурге выросла
10:45
В Приморском районе похитили экскаватор-погрузчик стоимостью 16 млн рублей
10:41
В Петербурге задержали дебошира, разбившего стекла троллейбуса на Светлановском проспекте
10:35
В Ленобласти на трассе «Кола» в районе деревни Дусьево будет введено реверсивное движение
10:06
В Петербурге житель Пскова крушил остановки
10:01
В центре Петербурга изнасиловали иностранку
09:42
Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших учительницу из Кудрово
09:33
В Петербурге ликвидировали крупную сеть салонов интимных услуг
09:11
Что происходит с рублем: рост и риски
09:02
Детям и пьяным запретили выгул опасных собак
01:31
НБА: «Оклахома-Сити Тандер» удалось легко победить «Миннесоту Тимбервулвз» в пятом матче полуфинальной серии с разницей в 30 очков и выйти в финал
01:00
Гандбольный «Зенит» стал чемпионом России, победив ЦСКА в третьем матче финальной серии со счётом 27:23
15:21
В Любани отремонтируют мемориал братского захоронения
15:00
Выставка «Печатная графика и искусство книг»,
14:57
На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы
14:54
В сквере Александра Володина открылся новый парковый фонтан
14:49
В Петербурге задержали подозреваемого в краже миллиона из «Мерседеса»
14:16
На трассе «Скандинавия» в ДТП погиб водитель фургона
14:07
В Киришах неадекват устроил погром в парикмахерской
14:03
Во Всеволожске задержали двоих подозреваемых в нападении на школьника
13:04
В поселке Кузьмоловский у школьника отобрали самокат
12:48
В Невском районе пенсионер отдал мошенникам более 43 млн рублей
12:42
Полицейские задержали участников драки у метро "Технологический институт"
12:18
В Петербурге задержали подозреваемую в нападении на фельдшера скорой помощи
11:49
В Осьмино автоледи на иномарке сбила школьницу на питбайке
11:46
Подержанные авто дешевеют
10:35
Железный занавес между СПб и Хельсинки – это не навсегда
09:39
На мосту через реку Тосна ограничат пропускную способность
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга изнасиловали иностранку

В центре Петербурга изнасиловали иностранку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали напавшего на улице Константина Заслонова на приезжую из Центральной Азии

В полицию Центрального района поступило сообщение от жителя дома номер 30/32 по улице Константина Заслонова. Заявитель утверждал, что стал свидетелем нападения на женщину, произошедшего прямо у него на глазах, в ночь на 29 мая.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали по горячим следам 36-летнего мужчину, являющегося гражданином одного из государств Центральной Азии. Установлено, что задержанный совершил противоправные действия в отношении 42-летней гражданки соседней страны, что и было зафиксировано свидетелем.

Пострадавшая женщина обратилась в медицинское учреждение для получения необходимой помощи. После осмотра и оказания первой помощи ей было рекомендовано амбулаторное лечение.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 131, части 2, Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый в совершении преступления задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Центральный район, изнасилование
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-05-2025, 10:37
В Буграх мужчину подозревают в домогательствах к несовершеннолетней падчерице
30-07-2024, 12:18
В центре Петербурга задержали иностранца, домогавшегося 14-летней девочкой
26-05-2025, 12:09
На Пражской неизвестный выстрелил в приезжую из Средней Азии
2-12-2023, 12:27
В центре Петербурга задержали подозреваемых в магазинном грабеже
27-05-2025, 12:12
В Гатчине задержали подозреваемого в поножовщине в деревне Дубицы
19-05-2025, 13:41
В Луге задержали подозреваемого в убийстве в квартире на улице Урицкого

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:33
В Рыбацком велосипедистка погибла под колесами грузовика
Вчера, 14:16
На трассе «Скандинавия» в ДТП погиб водитель фургона
Вчера, 11:49
В Осьмино автоледи на иномарке сбила школьницу на питбайке
28-05-2025, 16:26
В Сестрорецке в ДТП пострадала 20-летняя водитель «ВАЗ»
Наверх