В центре Петербурга изнасиловали иностранку

В полицию Центрального района поступило сообщение от жителя дома номер 30/32 по улице Константина Заслонова. Заявитель утверждал, что стал свидетелем нападения на женщину, произошедшего прямо у него на глазах, в ночь на 29 мая.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали по горячим следам 36-летнего мужчину, являющегося гражданином одного из государств Центральной Азии. Установлено, что задержанный совершил противоправные действия в отношении 42-летней гражданки соседней страны, что и было зафиксировано свидетелем.

Пострадавшая женщина обратилась в медицинское учреждение для получения необходимой помощи. После осмотра и оказания первой помощи ей было рекомендовано амбулаторное лечение.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 131, части 2, Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый в совершении преступления задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.