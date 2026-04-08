В Петербурге мужчина избил и ограбил знакомую в апарт-отеле

В Санкт-Петербурге, сотрудники уголовного розыска из Адмиралтейского района Петербурга, поймали молодого человека, которого подозревают в ограблении и насилии в отношении женщины.

4 апреля, примерно в десять утра, в одном из гостиничных апартаментов на Курляндской улице, произошла ссора между знакомыми. По информации правоохранительных органов, мужчина, мотивированный личной неприязнью, напал на свою приятельницу, применив физическую силу, и завладел ее собственностью.

У пострадавшей была украдена золотая цепочка. Кроме того, с ее банковского счета было снято семь тысяч рублей. После совершения противоправных действий, подозреваемый скрылся.

Женщина, получившая травмы, была доставлена в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи, она была выписана в удовлетворительном состоянии.

7 апреля, благодаря проведенным оперативно-следственным мероприятиям, личность подозреваемого была установлена. Мужчину задержали возле дома номер 58 по Садовой улице. Им оказался 39-летний безработный житель города.

По данному факту возбудили уголовное дело согласно пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.