Выставка «Живой Пушкин»
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»
В центре Петербурга полиция задержала участников драки
Петербург до конца года получит 100 новых автомобилей «Скорой помощи»
На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения
На Лесном проспекте задержали мужчину с незарегистрированным пистолетом и патронами
В Петербурге после падения в Фонтанку Porsche Cayenne погибла девушка
На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику

В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента со стрельбой, произошедшего в торговом комплексе на проспекте Просвещения

5 октября в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация об инциденте, произошедшем на территории фудкорта, располагавшегося на третьем этаже торгово-развлекательного центра, находящегося в доме номер 19 по Проспекту Просвещения. Согласно поступившим сведениям, между группой несовершеннолетних лиц произошла конфликтная ситуация.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в ходе словесной перепалки 15-летний подросток взял у своего знакомого пусковое устройство под названием «Сигнал охотника». Затем, он произвел зарядку данного устройства и осуществил выстрел, в результате которого получил телесные повреждения 15-летний учащийся 9 класса.

Пострадавший получил ранение в область лица и был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение. Состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести.

Оба несовершеннолетних, причастных к инциденту, были доставлены в ближайший территориальный отдел полиции для проведения следственных мероприятий. После проведения опроса в присутствии законных представителей, они были переданы родителям.

Предмет правонарушения, а именно пусковое устройство «Сигнал охотника», был конфискован сотрудниками правоохранительных органов.

Вся собранная информация и материалы дела были переданы в следственный комитет для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего процессуального решения.

