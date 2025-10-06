В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику

5 октября в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация об инциденте, произошедшем на территории фудкорта, располагавшегося на третьем этаже торгово-развлекательного центра, находящегося в доме номер 19 по Проспекту Просвещения. Согласно поступившим сведениям, между группой несовершеннолетних лиц произошла конфликтная ситуация.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в ходе словесной перепалки 15-летний подросток взял у своего знакомого пусковое устройство под названием «Сигнал охотника». Затем, он произвел зарядку данного устройства и осуществил выстрел, в результате которого получил телесные повреждения 15-летний учащийся 9 класса.

Пострадавший получил ранение в область лица и был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение. Состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести.

Оба несовершеннолетних, причастных к инциденту, были доставлены в ближайший территориальный отдел полиции для проведения следственных мероприятий. После проведения опроса в присутствии законных представителей, они были переданы родителям.

Предмет правонарушения, а именно пусковое устройство «Сигнал охотника», был конфискован сотрудниками правоохранительных органов.

Вся собранная информация и материалы дела были переданы в следственный комитет для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего процессуального решения.