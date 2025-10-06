На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой

5 октября в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступила информация об инциденте, произошедшем возле дома номер 2, корпус 2 по Пискарёвскому проспекту, а именно о дорожном конфликте, сопровождавшемся применением оружия.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оперативно задержали двух участников инцидента: водителя автомобиля марки «Черри Тигго» 31 года и 48-летнего водителя автомобиля «Киа», находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно предварительным данным, приблизительно в 17:10 водитель «Киа» двигался по Пискарёвскому проспекту в направлении Свердловской набережной. Во время движения между ним и водителем «Черри Тигго» возник конфликт, обусловленный дорожной ситуацией.

На парковочной площадке у дома 2 корпус 2 по Пискарёвскому проспекту один из водителей создал препятствие для проезда другого транспортного средства. Конфликт между мужчинами начался с обмена оскорблениями, который впоследствии перерос в физическую конфронтацию.

В ходе столкновения 31-летний водитель применил аэрозольное устройство «Пионер», произведя выстрел в направлении 48-летнего оппонента, после чего покинул место происшествия.

Оба участника инцидента были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.20 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

С места происшествия было изъято аэрозольное устройство «Пионер».

В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.