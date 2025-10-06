Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства

5 октября в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о конфликте между гражданами в районе станции метро «Удельная». Сообщалось, что в ходе инцидента одним из участников было применено аэрозольное устройство.

Оперативно прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы полиции приступил к выяснению обстоятельств. В результате предпринятых мер, у дома номер 15 по улице Елецкой был задержан мужчина 44 лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Следствием установлено, что конфликт произошел на территории рынка, расположенного возле станции метро «Удельная». Причиной послужили личные разногласия между задержанным и двумя его знакомыми – мужчиной и женщиной. Словесная перепалка переросла в физическое столкновение.

В процессе потасовки подозреваемый произвел выстрел вверх из имевшегося у него аэрозольного устройства, после чего попытался скрыться с места преступления.

В настоящее время задержанный доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как хулиганство. Ведется следствие.