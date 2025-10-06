ента новостей

Выставка «Живой Пушкин»
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»
В центре Петербурга полиция задержала участников драки
Петербург до конца года получит 100 новых автомобилей «Скорой помощи»
На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения
На Лесном проспекте задержали мужчину с незарегистрированным пистолетом и патронами
В Петербурге после падения в Фонтанку Porsche Cayenne погибла девушка
На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства

Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в ходе конфликта на рынке у станции метро «Удельная»

5 октября в правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга поступила информация о конфликте между гражданами в районе станции метро «Удельная». Сообщалось, что в ходе инцидента одним из участников было применено аэрозольное устройство.

Оперативно прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы полиции приступил к выяснению обстоятельств. В результате предпринятых мер, у дома номер 15 по улице Елецкой был задержан мужчина 44 лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Следствием установлено, что конфликт произошел на территории рынка, расположенного возле станции метро «Удельная». Причиной послужили личные разногласия между задержанным и двумя его знакомыми – мужчиной и женщиной. Словесная перепалка переросла в физическое столкновение.

В процессе потасовки подозреваемый произвел выстрел вверх из имевшегося у него аэрозольного устройства, после чего попытался скрыться с места преступления.

В настоящее время задержанный доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как хулиганство. Ведется следствие.

