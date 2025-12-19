В Ленобалсти дорожный конфликт на трассе «Кола» закончился стрельбой

Вчера вечером, 18 декабря, около 16 часов 10 минут в правоохранительные органы Волховского района Ленинградской области обратился 51-летний водитель «Фольксвагена». Он заявил о том, что на трассе «Кола», вблизи населенного пункта Кисельня, неизвестный из автомобиля «Рендж Ровер» открыл стрельбу в его направлении из травматического оружия.

Прибывшие на место инцидента сотрудники ГАИ задержали 40-летнего безработного, подозреваемого в стрельбе. В настоящее время он находится в отделении полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Согласно предварительной информации, причиной инцидента стал конфликт между водителями на дороге. В ходе ссоры водитель внедорожника произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону своего оппонента, который находился рядом со своим автомобилем.

Пострадавший от действий стрелка был доставлен в медицинское учреждение с полученными ранениями. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.