Во Всеволожске пресекли канал незаконной миграции

Полицейские УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области пресекли схему фиктивной легализации 100 иностранных граждан в 2024 году. По результатам проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мигранты были фиктивно зарегистрированы по адресу: Колтушское шоссе, дом 44/1, хотя фактически по данному адресу не проживали.

Эта жилплощадь находится в собственности у 37-летней ранее привлекавшейся к уголовной ответственности женщины. Посредником, находившим мигрантов, нуждавшихся в фиктивной регистрации, выступала 49-летняя менеджер одного из центров международного сотрудничества. Иностранные граждане обращались к ней якобы за юридической консультацией по вопросам миграции.

За предоставление услуг фиктивной прописки подозреваемые взимали с каждого мигранта около 5000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за организацию незаконной миграции. В отношении старшей из фигуранток избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следственные действия по данному делу продолжаются.