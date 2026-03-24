В Ленобласти задержали двух жителей Тосненского района, подозреваемых в организации незаконной миграции

В рамках расследования уже открытого уголовного дела, связанного с организацией фиктивной постановки на учет иностранных граждан, правоохранители Тосненского района Ленинградской области выявили новые эпизоды легализации мигрантов в указанной местности.

Выяснилось, что в сентябре минувшего года гражданка, недавно получившая российское подданство, 35 лет, и 40-летний мужчина, проживающий в Тосненском районе Ленобласти, фиктивно зарегистрировали по месту своего пребывания в квартире по адресу: поселок Никольское, дом 2 по Западной улице, шесть иностранцев. Эти лица фактически не проживали и не планировали проживать по данному адресу.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции).

Подозреваемые были задержаны согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Следственные и оперативные действия по данному делу продолжаются. Ведется работа по выявлению возможных сообщников лиц, причастных к противоправной деятельности.