В Ленобласти задержали двух жителей Тосненского района, подозреваемых в организации незаконной миграции

Полицейские Петербурга задержали двух жителей Тосненского района Ленобласти, подозреваемых в организации незаконной миграции

В рамках расследования уже открытого уголовного дела, связанного с организацией фиктивной постановки на учет иностранных граждан, правоохранители Тосненского района Ленинградской области выявили новые эпизоды легализации мигрантов в указанной местности.

Выяснилось, что в сентябре минувшего года гражданка, недавно получившая российское подданство, 35 лет, и 40-летний мужчина, проживающий в Тосненском районе Ленобласти, фиктивно зарегистрировали по месту своего пребывания в квартире по адресу: поселок Никольское, дом 2 по Западной улице, шесть иностранцев. Эти лица фактически не проживали и не планировали проживать по данному адресу.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции).

Подозреваемые были задержаны согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Следственные и оперативные действия по данному делу продолжаются. Ведется работа по выявлению возможных сообщников лиц, причастных к противоправной деятельности.

Похожие публикации

25-07-2024, 13:35
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемых в незаконной постановке на миграционный учет
27-08-2025, 14:01
В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет
7-11-2024, 12:47
В Невском районе задержали подозреваемых в организации нелегальной миграции
24-09-2025, 12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
5-10-2020, 11:48
В Петербурге фигурантам дела о незаконной миграции избрана мера пресечения
11-08-2024, 11:00
В Невском районе ликвидировали канал нелегальной миграции

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
Вчера, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
Вчера, 10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
19-03-2026, 20:27
В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми
Наверх