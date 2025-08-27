В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых 5 августа сотрудниками полиции Приозерского района Ленинградской области, была выявлена схема фиктивной регистрации иностранных граждан.

В ходе расследования установлено, что в июне 2025 года жительница посёлка Коммунары, 52 лет, в сговоре с неустановленными лицами организовала фиктивную постановку на миграционный учёт не менее шести иностранных граждан. Злоумышленники внесли в документы ложные сведения о месте пребывания иностранцев, не предоставив им фактического жилья.

Действия подозреваемых обеспечили незаконное нахождение иностранных граждан на территории Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.1, части 2, пункту «а» Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление полных обстоятельств произошедшего, а также выявление других лиц, возможно причастных к данной противоправной деятельности.