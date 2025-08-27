ента новостей

16:40
Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга
16:28
Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram за нарушение в части работы с личными данными
14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
14:12
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
14:05
В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте
14:01
В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет
13:53
Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева»
13:51
Правительство планирует усилить контроль за сменой собственников сим-карт
13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
13:36
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
13:32
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
13:26
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам детского сада
12:07
На Невском проспекте завершили ремонт дорожного покрытия
10:26
«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России по футболу
10:25
Полицейские задержали участников массовой драки в Янино-1
09:42
В Петербурге суд оштрафовал «ВКонтакте» за отказ предоставить переписку подозреваемого в развратных действиях с несовершеннолетними
17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
14:15
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
14:07
В Петербурге представили нового федерального инспектора
13:58
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
13:52
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
12:39
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
11:58
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
11:54
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
11:38
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
11:24
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
11:14
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет

В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские в Приозерском районе Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых 5 августа сотрудниками полиции Приозерского района Ленинградской области, была выявлена схема фиктивной регистрации иностранных граждан.

В ходе расследования установлено, что в июне 2025 года жительница посёлка Коммунары, 52 лет, в сговоре с неустановленными лицами организовала фиктивную постановку на миграционный учёт не менее шести иностранных граждан. Злоумышленники внесли в документы ложные сведения о месте пребывания иностранцев, не предоставив им фактического жилья.

Действия подозреваемых обеспечили незаконное нахождение иностранных граждан на территории Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.1, части 2, пункту «а» Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление полных обстоятельств произошедшего, а также выявление других лиц, возможно причастных к данной противоправной деятельности.

