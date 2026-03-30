В Петербурге задержали агрессивного пассажира автобуса с молотком

Накануне вечером, 29 марта 2026 года около 19 часов 25 минут к полицейским поступила информация о хулиганстве в автобусе, движущемся по проспекту Ветеранов в Красносельском районе. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

До приезда полиции пассажир вступил в словесную перепалку с водителем. Пытаясь покинуть транспортное средство, он повредил зеркало и разбил стекло двери со стороны водителя. В ходе инцидента работник общественного транспорта получил лёгкие травмы.

У нарушителя порядка изъят молоток. Он был доставлен в отделение полиции, где в отношении него составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.