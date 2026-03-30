В Петербурге задержали агрессивного пассажира автобуса с молотком

В Петербурге задержали агрессивного пассажира автобуса с молотком

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали агрессивного пассажира автобуса с молотком

Накануне вечером, 29 марта 2026 года около 19 часов 25 минут к полицейским поступила информация о хулиганстве в автобусе, движущемся по проспекту Ветеранов в Красносельском районе. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

До приезда полиции пассажир вступил в словесную перепалку с водителем. Пытаясь покинуть транспортное средство, он повредил зеркало и разбил стекло двери со стороны водителя. В ходе инцидента работник общественного транспорта получил лёгкие травмы.

У нарушителя порядка изъят молоток. Он был доставлен в отделение полиции, где в отношении него составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Все по теме: Красносельский район, хулиганство
5-04-2025, 12:48
На проспекте Ветеранов пассажир разбил стекло в троллейбусе
18-03-2026, 10:44
В Петербурге хулиган ножом разбил остановку общественного транспорта
27-08-2025, 13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
18-08-2024, 12:35
В Петербурге агрессивный пациент, разбивший стекло в автомобиле скорой помощи
22-10-2024, 11:57
В Калининском районе пьяный пассажир автобуса выстрелил в сторону водителя, разбил два окна и скрылся
7-10-2024, 11:34
В Светогорске поймали мужчину, который разбил камнем стекло двери рейсового автобуса

Происшествия на дорогах

27-03-2026, 20:11
В Петербурге юноша на электросамокате столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
25-03-2026, 10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
24-03-2026, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
23-03-2026, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
