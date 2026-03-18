В Петербурге хулиган ножом разбил остановку общественного транспорта

17 марта, около 11 часов 35 минут, правоохранительные органы Выборгского района Санкт-Петербурга получили информацию о мужчине, демонстрировавшем агрессивное поведение и вооруженном ножом. Инцидент произошел у дома №5 по улице Симонова.

На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали 40-летнего мужчину. К приезду силовиков он успел повредить ножом стекло на остановке общественного транспорта.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ. В настоящее время он находится в специальном помещении для административно задержанных.

Проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела.