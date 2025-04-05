На проспекте Ветеранов пассажир разбил стекло в троллейбусе

В полицию Кировского района Петербурга поступил звонок 4 апреля 2025 года около 21 часа 05 минут о повреждении стекла троллейбуса возле дома номер 36 на проспекте Ветеранов. Звонивший сообщил, что стекло разбил пассажир.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что некий гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи пассажиром троллейбуса, вступил в конфликт с водителем. Зачинщик предложил водителю покинуть салон для выяснения отношений.

После выхода хулигана из троллейбуса, водитель закрыл двери. В ответ на это дебошир нанес удар кулаком по стеклу троллейбуса, который начал движение, разбив его. После содеянного злоумышленник покинул место инцидента.

В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия, направленные на поимку правонарушителя. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.