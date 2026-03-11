ента новостей

В Петербурге задержан мигрант-ревнивец жестоко избивший женщину
10:48
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта на Народного ополчения
10:32
В центре Петербурга обманутая пожилая женщина пыталась забрать деньги у пенсионерки
20:00
Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летим юбилеем
19:54
Премьера спектакля «Карлик Нос»
15:37
Выставка «Важные птицы»
15:01
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
14:44
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора
14:32
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
14:29
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
14:25
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из аэрозольного пистолета
14:20
На Турбинной улице конфликт мужчин завершился применением лопаты и газового баллончика
14:15
В Петербурге с поличным поймали похитителей товаров из ПВЗ на Московском проспекте
21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
22:19
СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
15:52
В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов
15:44
В Невском районе с 7 марта ограничат движение транспорта
15:41
В Петербурге гражданам «серебряного возраста» помогут освоить мессенджер MAX
11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
11:49
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
11:45
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
11:40
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
20:57
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
20:36
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
20:34
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
20:28
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
20:26
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
Все новости
В Петербурге задержан мигрант-ревнивец жестоко избивший женщину

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Петроградском районе полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью женщины

7 марта в правоохранительные органы поступила информация о противоправных действиях в отношении женщины. Инцидент произошел в парадной дома 35 по улице Гатчинской, в Петроградском районе Санкт-Петербурга, где, согласно сообщению, неизвестный мужчина совершил нападение на женщину.

Прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции обнаружили, что из квартиры указанного дома была доставлена в медицинское учреждение 48-летняя пострадавшая. Ее госпитализировали с серьезными телесными повреждениями и множественными гематомами.

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. По имеющимся сведениям, задержанным является 47-летний гражданин соседнего государства, находившийся в гостях у потерпевшей.

Предварительная версия следствия указывает, что причиной конфликта, повлекшего применение насилия, стала ревность.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Фигурант дела задержан в установленном законом порядке согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Следственные мероприятия по данному факту продолжаются.

