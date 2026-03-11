В Петербурге задержан мигрант-ревнивец жестоко избивший женщину

7 марта в правоохранительные органы поступила информация о противоправных действиях в отношении женщины. Инцидент произошел в парадной дома 35 по улице Гатчинской, в Петроградском районе Санкт-Петербурга, где, согласно сообщению, неизвестный мужчина совершил нападение на женщину.

Прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции обнаружили, что из квартиры указанного дома была доставлена в медицинское учреждение 48-летняя пострадавшая. Ее госпитализировали с серьезными телесными повреждениями и множественными гематомами.

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. По имеющимся сведениям, задержанным является 47-летний гражданин соседнего государства, находившийся в гостях у потерпевшей.

Предварительная версия следствия указывает, что причиной конфликта, повлекшего применение насилия, стала ревность.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Фигурант дела задержан в установленном законом порядке согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Следственные мероприятия по данному факту продолжаются.