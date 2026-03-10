ента новостей

Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»

Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»

12 марта в «Колизее» (Невский пр., 100) Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки» 

12 марта в знаменитом концертном зале «Колизей» состоится незабываемое выступление Балтийского симфонического оркестра с уникальной программой под названием «Вселенная Миядзаки». Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки и анимации, поскольку в программе будут представлены лучшие саундтреки из культовых аниме, созданных выдающимся японским аниматором Хаяо Миядзаки.

Но это будет не просто концерт, а целое погружение в волшебный мир анимации. Зрителей ожидает не только великолепная музыка, но и впечатляющая видео-инсталляция, которая создаст эффект полного погружения в атмосферу мультфильмов Миядзаки. Каждый его фильм – это удивительное путешествие в многогранный и сложный мир, который одинаково завораживает как детей, так и взрослых. Сказки Миядзаки проникают в самые глубокие слои нашего сознания, используя язык образов, который говорит о вечных темах дружбы, любви и поиска своего места в мире.

Важнейшей частью этих анимационных шедевров является музыка, которая играет не менее значимую роль, чем сами сюжеты и визуальные эффекты. Тандем Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хитаиси можно сравнить с такими легендарными дуэтами, как Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти или Стивен Спилберг и Джон Уильямс. Их совместная работа началась в далеком 1984 году с создания музыки для мультфильма «Навсикая из Долины ветров». С тех пор Хитаиси создает свои произведения, используя невероятно широкую звуковую палитру, которая включает в себя как симфонический оркестр, так и элементы эмбиента и психоделики.

В программе концерта будут представлены такие известные произведения, как «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров», «Ведьмина служба доставки», «Мой сосед Тоторо», «Порко Россо», «Со склонов Кокурико», «Ветер крепчает», «Могила светлячков» и «Покемон». Каждое из этих произведений уже стало классикой и имеет множество поклонников по всему миру.

Как говорила одна из героинь Миядзаки, художница Урсула из фильма «Ведьмина служба доставки»: «Каждый из нас должен найти свой источник вдохновения. И порой это бывает непросто». Однако в этот вечер все будет просто и доступно! Начало концерта запланировано на 19:00, и это будет удивительная возможность для всех желающих погрузиться в мир волшебства, созданный Хаяо Миядзаки, и насладиться великолепной музыкой, которая сопровождает его шедевры. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

