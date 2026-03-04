В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта

Поздним вечером 25 января в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга было получено заявление от 61-летней работницы аптеки, расположенной на Софийской улице. Женщина сообщила, что около 21:00 в помещение аптеки проник неизвестный мужчина. Злоумышленник ударил ее дверью и похитил мобильный телефон марки «Айфон 11» стоимостью 10 000 рублей.

3 марта было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующее произошедшее как грабеж.

Сотрудниками уголовного розыска, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 18-летний уроженец Красносельского района. Задержание произошло на Пражской улице.