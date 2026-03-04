ента новостей

11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
11:10
В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты
11:07
В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики
10:20
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
10:06
Беглов и Бельский провели сегодня встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников
09:34
В Мариинском дворце открылась выставка «Вдохновляясь весной»
23:24
«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0
16:32
Выставка «Отражения»
16:29
Выставка «Новая красота»
16:21
Проект благоустройства набережной в Тихвине стал победителем конкурса «Благоустрой!»
16:12
В Петербурге стартовал Чемпионат России по самбо
16:04
В историческом квартале Петербурга построят детский сад
12:15
Выставка «Энергетизм» в «Доме Ангелов»
11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
11:19
В Петербурге поймали рецидивиста-домушника, обокравшего частный дом в Ленобласти
11:15
В Петербурге задержали женщину-курьера, за обман пенсионерки с Бухарестской улицы
10:51
В Ленобласти задержали подростка из Новогорелова, стрелявшего из аэрозольного пистолета
10:41
В Красном Селе задержали пьяного ревнивца, ранившего ножом бывшую жену
10:24
В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира
23:50
СКА разгромил «Барыс» со счетом 7:0
16:01
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют съезд
14:35
В Петербурге бывший доходный дом купца Давида Быховского признали региональным памятником
14:04
Музей дизайна «Основа» представляет выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге в новом музее!
12:10
В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего юноши в Янино
12:03
В Ленобалсти в деревне Большие Поля после пожара обнаружены тела пожилой пары
11:48
В пяти районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
11:30
Выставка работ петербургского художника Павла Назима
11:27
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
11:19
В Ленобласти мигрант устроил поножовщину в промзоне «Фосфорит»
Все новости
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали 18-летнего грабителя, отобравшего телефона у фармацевта

Поздним вечером 25 января в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга было получено заявление от 61-летней работницы аптеки, расположенной на Софийской улице. Женщина сообщила, что около 21:00 в помещение аптеки проник неизвестный мужчина. Злоумышленник ударил ее дверью и похитил мобильный телефон марки «Айфон 11» стоимостью 10 000 рублей.

3 марта было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующее произошедшее как грабеж.

Сотрудниками уголовного розыска, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 18-летний уроженец Красносельского района. Задержание произошло на Пражской улице.

