Во Фрунзенском районе задержали стрелка из аэрозольного пистолета

Накануне днем, 9 марта около 15 часов 25 минут в полицию Фрунзенского района Петербурга обратился 41- летний частный предприниматель. Он сообщил, что на автобусной остановке возле дома №14 по улице Будапештской произошел словесный конфликт с неизвестным мужчиной, который произвел выстрел из аэрозольного пистолета в лицо потерпевшему.

В результате нападения пострадавший получил травму глаза и был доставлен в больницу.

Спустя несколько часов полицейским удалось задержать скрывшегося участника инцидента. Им оказался 18-летний безработный молодой человек, проживающий в доме №53 по Варшавской улице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Подозреваемый в настоящее время задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.