Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летим юбилеем
Премьера спектакля «Карлик Нос»
Выставка «Важные птицы»
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из аэрозольного пистолета
На Турбинной улице конфликт мужчин завершился применением лопаты и газового баллончика
В Петербурге с поличным поймали похитителей товаров из ПВЗ на Московском проспекте
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов
В Невском районе с 7 марта ограничат движение транспорта
В Петербурге гражданам «серебряного возраста» помогут освоить мессенджер MAX
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты
В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из аэрозольного пистолета

Во Фрунзенском районе стрелявший из аэрозольного пистолета стал фигурантом уголовного дела

Накануне днем, 9 марта около 15 часов 25 минут в полицию Фрунзенского района Петербурга обратился 41- летний частный предприниматель. Он сообщил, что на автобусной остановке возле дома №14 по улице Будапештской произошел словесный конфликт с неизвестным мужчиной, который произвел выстрел из аэрозольного пистолета в лицо потерпевшему.

В результате нападения пострадавший получил травму глаза и был доставлен в больницу.

Спустя несколько часов полицейским удалось задержать скрывшегося участника инцидента. Им оказался 18-летний безработный молодой человек, проживающий в доме №53 по Варшавской улице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Подозреваемый в настоящее время задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

