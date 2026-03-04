В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего жителя Московской области, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, по подозрению в совершении преступления летом 2024 года.

Выяснено, что подозреваемый, злоупотребляя доверием петербуржца, получил от последнего 10 миллионов рублей у дома №8 по Малой Морской улице. Впоследствии, не имея намерения выполнять взятые обязательства, он распорядился похищенными средствами по своему усмотрению.

В связи с произошедшим следователями возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 УК РФ, квалифицирующей действия как мошенничество в особо крупном размере.

В ходе проведенного обыска по месту пребывания фигуранта в Северной столице, на Долгоозерной улице, оперативники изъяли мобильный телефон, автомобиль марки «BMW X7» и документы, имеющие значение для расследуемого дела.

Задержание подозреваемого осуществлено в соответствии со статьей 91 УПК РФ.