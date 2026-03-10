В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки

Накануне вечером, 9 марта около 19:20, в Колпино, у дома №6, корпус 1 по Понтонному проезду, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель пассажирского автобуса «МАЗ» 57 лет, выполняя разворот на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю «Опель Астра». В результате маневра произошло столкновение.

Медицинская помощь потребовалась водителю легкового автомобиля, который был доставлен в стационар в состоянии средней степени тяжести. К сожалению, его 22-летний пассажир, получивший травмы при столкновении, скончался в больнице. В момент ДТП в салоне автобуса пассажиров не находилось.

По факту происшествия правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель автобуса задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.