Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летим юбилеем
Премьера спектакля «Карлик Нос»
Выставка «Важные птицы»
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из аэрозольного пистолета
На Турбинной улице конфликт мужчин завершился применением лопаты и газового баллончика
В Петербурге с поличным поймали похитителей товаров из ПВЗ на Московском проспекте
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов
В Невском районе с 7 марта ограничат движение транспорта
В Петербурге гражданам «серебряного возраста» помогут освоить мессенджер MAX
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты
В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
Питерец.ру » Происшествия » В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки

В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки

Накануне вечером, 9 марта около 19:20, в Колпино, у дома №6, корпус 1 по Понтонному проезду, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель пассажирского автобуса «МАЗ» 57 лет, выполняя разворот на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю «Опель Астра». В результате маневра произошло столкновение.

Медицинская помощь потребовалась водителю легкового автомобиля, который был доставлен в стационар в состоянии средней степени тяжести. К сожалению, его 22-летний пассажир, получивший травмы при столкновении, скончался в больнице. В момент ДТП в салоне автобуса пассажиров не находилось.

По факту происшествия правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель автобуса задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Все по теме: Колпинский район, ДТП
