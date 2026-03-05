ента новостей

11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
11:49
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
11:45
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
11:40
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
20:57
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
20:36
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
20:34
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
20:28
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
20:26
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
11:10
В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты
11:07
В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики
10:20
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
10:06
Беглов и Бельский провели сегодня встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников
09:34
В Мариинском дворце открылась выставка «Вдохновляясь весной»
23:24
«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0
16:32
Выставка «Отражения»
16:29
Выставка «Новая красота»
16:21
Проект благоустройства набережной в Тихвине стал победителем конкурса «Благоустрой!»
16:12
В Петербурге стартовал Чемпионат России по самбо
16:04
В историческом квартале Петербурга построят детский сад
12:15
Выставка «Энергетизм» в «Доме Ангелов»
11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
11:19
В Петербурге поймали рецидивиста-домушника, обокравшего частный дом в Ленобласти
11:15
В Петербурге задержали женщину-курьера, за обман пенсионерки с Бухарестской улицы
10:51
В Ленобласти задержали подростка из Новогорелова, стрелявшего из аэрозольного пистолета
10:41
В Красном Селе задержали пьяного ревнивца, ранившего ножом бывшую жену
10:24
В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира
23:50
СКА разгромил «Барыс» со счетом 7:0
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков

В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали администратора кальян-бара, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков 

3 марта в Санкт-Петербурге задержана 54-летняя гражданка, администратор кальян-бара, по подозрению в распространении наркотиков. Задержание произведено сотрудниками УНК ГУ МВД России по городу и Ленинградской области совместно с работниками УМВД России по Центральному району. Инцидент произошел у дома №3 по улице Колокольная.

В ходе обыска в баре было обнаружено и изъято: контейнер с мефедроном (4,13 гр.) и 24 пакета с порошкообразным веществом (около 30 гр.), содержимое которых будет установлено дополнительно. Также изъяты четыре баллона с закисью азота, наличные средства (380 540 рублей, 300 долларов США, 100 евро), весы, упаковочные материалы и мобильные телефоны.

Следственным управлением УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотических средств (ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Ведется работа по выявлению сообщников и других преступных эпизодов.

Все по теме: наркотики, Центральный район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-03-2021, 12:30
В Петербурге задержали сбытчицу метамфетамина
26-03-2021, 10:59
В Петербурге полицейские задержали распространителя синтетических наркотиков
6-02-2026, 09:35
В Петергофе полицейские пресекли бизнес наркоплантаторов
13-04-2020, 19:18
В Петербурге задержали наркосбытчиков
2-04-2025, 09:47
В Парголово задержали наркосбытчика
26-04-2022, 16:40
В Ленобласти подведены итоги оперативно-профилактической операции «Дети России-2022»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
3-03-2026, 11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
3-03-2026, 10:24
В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира
27-02-2026, 15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
Наверх