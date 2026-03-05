В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков

3 марта в Санкт-Петербурге задержана 54-летняя гражданка, администратор кальян-бара, по подозрению в распространении наркотиков. Задержание произведено сотрудниками УНК ГУ МВД России по городу и Ленинградской области совместно с работниками УМВД России по Центральному району. Инцидент произошел у дома №3 по улице Колокольная.

В ходе обыска в баре было обнаружено и изъято: контейнер с мефедроном (4,13 гр.) и 24 пакета с порошкообразным веществом (около 30 гр.), содержимое которых будет установлено дополнительно. Также изъяты четыре баллона с закисью азота, наличные средства (380 540 рублей, 300 долларов США, 100 евро), весы, упаковочные материалы и мобильные телефоны.

Следственным управлением УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотических средств (ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Ведется работа по выявлению сообщников и других преступных эпизодов.