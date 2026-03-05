В Невском районе с 7 марта ограничат движение транспорта

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих ограничениях на дорожном движении, которые начнутся 7 марта. В Невском районе с 7 марта по 4 июля будет ограничено движение автомобилей на следующих участках:

- на Дальневосточном проспекте — от улицы Еремеева до улицы Воркутинской,

- на Союзном проспекте — от Складской улицы до улицы Коллонтай,

- на улице Коллонтай — от Нерчинской улицы до Дальневосточного проспекта.

ГАТИ напоминает, что подрядчик, выполняющий работы, обязан обеспечить безопасный проход для пешеходов во время проведения работ. Все ограничения движения связаны с проведением земляных, строительных и ремонтных работ.