В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»

В знаменитом Мариинском дворце, который является одним из символов Санкт-Петербурга, состоялось важное и знаковое событие – торжественное награждение победителей конкурса «Кадет года-2026». Это мероприятие прошло в 20-й раз и было организовано при поддержке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, что подчеркивает значимость данного конкурса для города и всей страны.

На церемонии присутствовали многие почетные гости, среди которых был и спикер петербургского парламента Александр Бельский. Он выступил с приветственной речью, в которой выразил свои искренние поздравления всем победителям конкурса. Бельский также отметил важность работы Правительства Санкт-Петербурга в сфере кадетского образования, подчеркнув, что в настоящее время более 9 тысяч кадетов обучаются в школах города. Это делает Петербург настоящей кадетской столицей России, что является предметом гордости для всех жителей.

В своем выступлении Александр Бельский также поблагодарил депутатов Законодательного Собрания, которые принимали участие в разработке и принятии соответствующего закона, способствующего развитию кадетского движения. Он отдельно выделил работу Константина Чебыкина, который активно занимается вопросами, связанными с кадетством, и выразил ему свою признательность за усилия, направленные на поддержку и развитие кадетских учебных заведений.

Конкурс «Кадет года» традиционно привлекает лучших воспитанников кадетских корпусов, Нахимовского и суворовских училищ, а также кадетских школ Санкт-Петербурга. Участники состязаются за звание лучшего, демонстрируя свои знания и навыки в различных областях. Для того чтобы стать победителем, необходимо набрать максимальное количество баллов по таким предметам, как русский язык и литература, математика, история, военно-тактическая медицина, огневая и физическая подготовка, а также продемонстрировать знания о структуре и организации Вооружённых Сил России.

В этом году в личном зачете золото завоевал Михаил Анисимов, учащийся Санкт-Петербургского суворовского военного училища Минобороны РФ. Он с гордостью отметил, что его победа – это результат упорной подготовки и стремления к успеху. Второе место на конкурсе разделили два его однокурсника – Артём Арнадский и Николай Шашлов, также представляющие суворовское училище. Бронзовую медаль завоевал Демьян Плевака, который учится в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе имени князя Александра Невского.

Михаил Анисимов, победитель конкурса, поделился своими впечатлениями: «Мы упорно готовились к конкурсу, получили неоценимый опыт и достигли своих целей. Ровно три года назад мой брат стал призёром «Кадета года», и сейчас мне особенно приятно продолжать начатое им дело. От лица всех участников я благодарю Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и региональную общественную организацию «Петербургские кадеты» за возможность проявить себя в спорте, умениях и знаниях». Эти слова отражают дух соревнования и стремление кадетов к высоким достижениям.

В этом году в командном первенстве лучшей оказалась команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища Минобороны РФ, что стало еще одной победой для этого учебного заведения. Церемония награждения прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания, где каждый участник мог почувствовать поддержку и уважение к своему труду и усилиям.

Кроме того, в ходе церемонии несколько участников и организаторов конкурса были удостоены Почётной грамоты Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за организацию и проведение конкурса, что подчеркивает важность и значимость этого мероприятия для развития кадетского движения в Санкт-Петербурге. Это событие стало не только праздником для победителей, но и важным шагом на пути к дальнейшему развитию кадетского образования и патриотического воспитания молодежи в России.