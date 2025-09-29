В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе

28 сентября текущего года в правоохранительные органы Красносельского района Петербурга поступила информация об инциденте, произошедшем у дома номер 33, корпус 1 по улице Здоровцева, рядом с пешеходным переходом. Согласно поступившим данным, неизвестный совершил нападение на пожилую женщину, нанеся ей телесные повреждения.

Пострадавшая, 76-летняя гражданка пенсионного возраста, в критическом состоянии была доставлена в медицинское учреждение для оказания неотложной помощи.

Сотрудниками полиции, оперативно прибывшими на место происшествия, у дома номер 46, корпус 1 по улице Добровольцев, был задержан предполагаемый злоумышленник. Им оказался 23-летний местный житель, подозреваемый в совершении данного нападения.

По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ведется следствие для установления всех обстоятельств произошедшего.