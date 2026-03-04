В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина

Сегодня в Смольном, расположенном в сердце Санкт-Петербурга, состоялась значимая и трогательная церемония, на которой губернатор города Александр Беглов и исполняющий обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев вручили Золотую Звезду Героя России семье командира Андрея Онькина. Этот офицер, проявивший невероятное мужество и героизм, отдал свою жизнь в ходе специальной военной операции, которая продолжается с 2022 года.

Андрей Онькин, капитан и командир роты, 11 марта 2025 года вступил в бой с превосходящими силами противника. Его действия в этот критический момент были отмечены высочайшим мужеством и самоотверженностью. За проявленные героизм и отвагу, а также за выполнение боевых задач, он был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации указом Президента России.

Во время церемонии губернатор Беглов с большой гордостью и уважением отметил: «Мы вручим Звезду Героя семье нашего воина, который пал в борьбе с нацистами. На протяжении почти четырех лет он сражался, проявляя храбрость и стойкость. Он отдал свою жизнь за то, чтобы мы могли продолжать дело, начатое нашими отцами и дедами. Он выполнил свой долг, и память о нем будет жить в сердцах петербуржцев навсегда».

Генерал-лейтенант Рустам Миннекаев также выразил свои соболезнования и уважение к памяти Андрея Онькина: «Подвиг Андрея останется в нашей памяти. Он ушел из жизни героически, проявив высочайший профессионализм и качества настоящего российского офицера. Мы будем помнить его и гордиться тем, что у нас есть такие герои».

Перед началом церемонии губернатор Беглов провел отдельную встречу с семьей Андрея Онькина. Это была семья, которая на протяжении нескольких поколений служила в армии: его отец является офицером запаса, мать работала военным медиком, а дед в годы Великой Отечественной войны сражался на Украинском фронте. Губернатор отметил, что «Андрей Сергеевич героически погиб в бою, будучи настоящим командиром, который всегда берёг жизни своих товарищей».

Андрей Онькин был призван на службу в Ленинградской области, и его похоронили на родной земле. Губернатор подчеркнул, что «город и область представляют собой единую агломерацию, где героев не делят на своих и чужих. Здесь совместно оказывают поддержку как участникам специальной военной операции, так и их семьям». Он добавил, что социальные кураторы и службы уделяют особое внимание семьям героев и участников СВО, и готовы решать любые возникающие вопросы. Все пожелания и просьбы семьи Героя России уже находятся под контролем городского правительства и администрации Красногвардейского района.

В завершение своего выступления, глава города призвал родных Андрея Онькина активно участвовать в общественной жизни и работе Совета матерей и жён участников специальной военной операции, чтобы они могли внести свой вклад в поддержку и помощь другим семьям, которые также переживают утрату и горе. Весь Санкт-Петербург сегодня скорбит и гордится своим героем, который отдал жизнь за мир и безопасность своей страны.