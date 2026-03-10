Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летим юбилеем

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, направил свои искренние поздравления народному артисту Российской Федерации и выдающемуся композитору Александру Зацепину в связи с его знаменательным 100-летним юбилеем. В своем обращении он подчеркнул, что Зацепин принадлежит к числу самых ярких и выдающихся деятелей российской культуры современности. Творчество композитора оставило неизгладимый след в музыкальном искусстве, и его произведения, включая музыку к фильмам таких известных режиссеров, как Леонид Гайдай, стали классикой, любимой многими зрителями.

Александр Беглов отметил, что песни, созданные Зацепиным, вошли в репертуар многих знаменитых исполнителей, и благодаря этому они завоевали признание и любовь не только среди современников, но и среди будущих поколений. Губернатор выразил особую благодарность композитору за его активное сотрудничество с театрами Санкт-Петербурга, что свидетельствует о его значительном вкладе в культурную жизнь города.

В поздравлении Беглов пожелал Зацепину крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и дальнейших успехов во всех его начинаниях. Он выразил надежду, что музыка композитора продолжит радовать людей, наполняя их жизни яркими эмоциями и положительными переживаниями. Губернатор подчеркнул, что такие выдающиеся личности, как Александр Зацепин, делают нашу культуру богаче и разнообразнее, и их творчество служит связующим звеном между поколениями.