10:59
В Петербурге задержан мигрант-ревнивец жестоко избивший женщину
10:48
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта на Народного ополчения
10:32
В центре Петербурга обманутая пожилая женщина пыталась забрать деньги у пенсионерки
20:00
Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летим юбилеем
19:54
Премьера спектакля «Карлик Нос»
15:37
Выставка «Важные птицы»
15:01
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
14:44
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора
14:32
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
14:29
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
14:25
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из аэрозольного пистолета
14:20
На Турбинной улице конфликт мужчин завершился применением лопаты и газового баллончика
14:15
В Петербурге с поличным поймали похитителей товаров из ПВЗ на Московском проспекте
21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
22:19
СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
15:52
В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов
15:44
В Невском районе с 7 марта ограничат движение транспорта
15:41
В Петербурге гражданам «серебряного возраста» помогут освоить мессенджер MAX
11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
11:49
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
11:45
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
11:40
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
20:57
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
20:36
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
20:34
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
20:28
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
20:26
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
Все новости
Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летим юбилеем

Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летим юбилеем

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Александр Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летием со дня рождения

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, направил свои искренние поздравления народному артисту Российской Федерации и выдающемуся композитору Александру Зацепину в связи с его знаменательным 100-летним юбилеем. В своем обращении он подчеркнул, что Зацепин принадлежит к числу самых ярких и выдающихся деятелей российской культуры современности. Творчество композитора оставило неизгладимый след в музыкальном искусстве, и его произведения, включая музыку к фильмам таких известных режиссеров, как Леонид Гайдай, стали классикой, любимой многими зрителями.

Александр Беглов отметил, что песни, созданные Зацепиным, вошли в репертуар многих знаменитых исполнителей, и благодаря этому они завоевали признание и любовь не только среди современников, но и среди будущих поколений. Губернатор выразил особую благодарность композитору за его активное сотрудничество с театрами Санкт-Петербурга, что свидетельствует о его значительном вкладе в культурную жизнь города.

В поздравлении Беглов пожелал Зацепину крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и дальнейших успехов во всех его начинаниях. Он выразил надежду, что музыка композитора продолжит радовать людей, наполняя их жизни яркими эмоциями и положительными переживаниями. Губернатор подчеркнул, что такие выдающиеся личности, как Александр Зацепин, делают нашу культуру богаче и разнообразнее, и их творчество служит связующим звеном между поколениями.

Вчера, 14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
7-03-2026, 21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
5-03-2026, 11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
3-03-2026, 11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
