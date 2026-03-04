Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга

Сегодня в Смольном, расположенном в самом сердце Санкт-Петербурга, прошла торжественная церемония, на которой были вручены государственные награды и поощрения от Президента Российской Федерации выдающимся жителям нашего города. Это событие стало важным моментом для всех присутствующих, поскольку оно подчеркнуло значимость вклада каждого лауреата в развитие Санкт-Петербурга и всей страны в целом. Губернатор города, Александр Беглов, в своем выступлении отметил, что всех награжденных объединяет уникальный ленинградско-петербургский характер. Это качество, по его словам, проявляется в готовности прийти на помощь другим, не задумываясь о собственных интересах.

«Сегодня наш город по праву занимает передовые позиции в стране и оказывает поддержку другим регионам. Он развивается благодаря вам, вашим коллективам и всем ленинградцам-петербуржцам. Каждый на своем рабочем месте делает все возможное, чтобы наша страна жила и процветала», — подчеркнул губернатор, обращаясь к лауреатам и всем присутствующим на церемонии.

В ходе мероприятия были отмечены заслуги трудовых коллективов акционерного общества «БИОКАД», который активно занимается разработкой и производством лекарственных препаратов, а также Российского государственного гидрометеорологического университета, который вносит значительный вклад в изучение и прогнозирование климатических изменений. Эти организации были удостоены благодарностей Президента России за их важную работу и достижения в своих областях.

Кроме того, ордена «За заслуги в культуре и искусстве» были вручены нескольким выдающимся деятелям искусства. В числе награжденных оказался художественный руководитель Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров, который известен своими талантливыми постановками и вкладом в развитие музыкального театра в России. Также награду получил артист Александринского театра Владимир Лисецкий, чьи выступления завоевали признание зрителей и критиков. Знаменитая библиотекарь и директор Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского Зоя Чалова также была удостоена этой высокой награды за свои усилия по популяризации чтения и культуры в Санкт-Петербурге.

Важной частью церемонии стало вручение знаков отличия «За доблесть в спасении» медицинским сёстрам клиники МЧС Ольге Артемьевой и Анне Кабашовой, а также воспитателю детского сада № 77 Приморского района Екатерине Безгубовой. Эти смелые женщины проявили настоящий героизм, когда 26 февраля этого года они спасли полуторагодовалого ребенка, который выпал из окна десятого этажа на Богатырском проспекте. Благодаря их быстрой реакции и самоотверженным действиям, они смогли поймать мальчика в растянутую, как батут, куртку, и тем самым предотвратили его гибель.

Кроме того, за выдающиеся заслуги в развитии науки и многолетний добросовестный труд десяти ученым было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Санкт-Петербурга». Среди награжденных оказался директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский, который внес значительный вклад в развитие медицины и экстренной помощи. Проректор по научной и инновационной работе Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации имени Главного маршала авиации А. А. Новикова Геннадий Костин также был отмечен за свои достижения в области науки и образования. Директор научного института «Глубинная метагеология» Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Владимир Трушко, а также многие другие ученые, работающие в различных областях науки, были признаны за свои выдающиеся достижения и вклад в развитие научной мысли.