В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов

Основной задачей участников данного конкурса является разработка инновационных и эффективных проектов по благоустройству, которые будут направлены на улучшение качества жизни в различных городах Ленинградской области. В этом захватывающем мероприятии принимают участие 64 студента из различных учебных заведений, среди которых такие известные учреждения, как ЛГУ имени А.С. Пушкина, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Горный институт, ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет, а также СПГХПА имени А.Л. Штиглица, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж.

Каждый из участников будет работать под чутким руководством опытных наставников, которые помогут им в процессе создания проектов. В рамках конкурса студенты будут отправлены в те города, которые были выбраны в результате жеребьевки. Это позволит им не только познакомиться с местной культурой и особенностями, но и установить контакт с жителями этих городов, а также с представителями местной администрации. Такой подход обеспечит более глубокое понимание потребностей и пожеланий жителей, что, в свою очередь, позволит создать действительно актуальные и востребованные проекты.

Среди городов, которые будут исследованы и проанализированы участниками, находятся такие населенные пункты, как Новая Ладога, Шлиссельбург, Приморск, Кировск, Волхов, Никольское, Выборг, Сосновый Бор, а также Гатчина — столица Ленинградской области. Эти города обладают своей уникальной атмосферой и историей, и студенты смогут использовать их особенности в своих проектах.

Финал конкурса запланирован на 1 апреля, и именно тогда будут подведены итоги. Лучшие проекты, которые выделятся своей оригинальностью и практичностью, будут направлены на весеннее федеральное голосование. Это голосование даст возможность жителям страны поддержать наиболее интересные идеи и инициативы. Если проекты получат одобрение от населения, они будут реализованы в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», что станет значительным шагом к улучшению городской среды и качества жизни в Ленинградской области.

Организаторами этого важного конкурса выступают комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и региональный Центр компетенций, которые стремятся создать условия для активного участия молодежи в развитии своих городов и региона в целом. Таким образом, данный конкурс представляет собой не только возможность для студентов проявить свои творческие способности, но и реальный шанс внести вклад в будущее своих городов.