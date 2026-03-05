ента новостей

22:19
СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
15:52
В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов
15:44
В Невском районе с 7 марта ограничат движение транспорта
15:41
В Петербурге гражданам «серебряного возраста» помогут освоить мессенджер MAX
11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
11:49
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
11:45
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
11:40
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
20:57
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
20:36
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
20:34
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
20:28
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
20:26
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
11:10
В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты
11:07
В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики
10:20
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
10:06
Беглов и Бельский провели сегодня встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников
09:34
В Мариинском дворце открылась выставка «Вдохновляясь весной»
23:24
«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0
16:32
Выставка «Отражения»
16:29
Выставка «Новая красота»
16:21
Проект благоустройства набережной в Тихвине стал победителем конкурса «Благоустрой!»
16:12
В Петербурге стартовал Чемпионат России по самбо
16:04
В историческом квартале Петербурга построят детский сад
12:15
Выставка «Энергетизм» в «Доме Ангелов»
11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
11:19
В Петербурге поймали рецидивиста-домушника, обокравшего частный дом в Ленобласти
11:15
В Петербурге задержали женщину-курьера, за обман пенсионерки с Бухарестской улицы
Все новости
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов

В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Главная цель участников — разработать проекты благоустройства для разных городов Ленобласти.

Основной задачей участников данного конкурса является разработка инновационных и эффективных проектов по благоустройству, которые будут направлены на улучшение качества жизни в различных городах Ленинградской области. В этом захватывающем мероприятии принимают участие 64 студента из различных учебных заведений, среди которых такие известные учреждения, как ЛГУ имени А.С. Пушкина, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Горный институт, ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет, а также СПГХПА имени А.Л. Штиглица, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж.

Каждый из участников будет работать под чутким руководством опытных наставников, которые помогут им в процессе создания проектов. В рамках конкурса студенты будут отправлены в те города, которые были выбраны в результате жеребьевки. Это позволит им не только познакомиться с местной культурой и особенностями, но и установить контакт с жителями этих городов, а также с представителями местной администрации. Такой подход обеспечит более глубокое понимание потребностей и пожеланий жителей, что, в свою очередь, позволит создать действительно актуальные и востребованные проекты.

Среди городов, которые будут исследованы и проанализированы участниками, находятся такие населенные пункты, как Новая Ладога, Шлиссельбург, Приморск, Кировск, Волхов, Никольское, Выборг, Сосновый Бор, а также Гатчина — столица Ленинградской области. Эти города обладают своей уникальной атмосферой и историей, и студенты смогут использовать их особенности в своих проектах.

Финал конкурса запланирован на 1 апреля, и именно тогда будут подведены итоги. Лучшие проекты, которые выделятся своей оригинальностью и практичностью, будут направлены на весеннее федеральное голосование. Это голосование даст возможность жителям страны поддержать наиболее интересные идеи и инициативы. Если проекты получат одобрение от населения, они будут реализованы в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», что станет значительным шагом к улучшению городской среды и качества жизни в Ленинградской области.

Организаторами этого важного конкурса выступают комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и региональный Центр компетенций, которые стремятся создать условия для активного участия молодежи в развитии своих городов и региона в целом. Таким образом, данный конкурс представляет собой не только возможность для студентов проявить свои творческие способности, но и реальный шанс внести вклад в будущее своих городов.

