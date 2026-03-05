ента новостей

В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенные вещества «из рук в руки»

В ходе скоординированных действий правоохранительных органов, проведенных Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с оперативниками экономического отдела ОМВД России по Василеостровскому району, был задержан 49-летний житель Петербурга. Мужчина подозревается в незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По адресу проживания задержанного, на проспекте Римского-Корсакова, сотрудники полиции обнаружили и изъяли значительное количество запрещенных веществ. Найдены три брикета и двадцать восемь кусков вещества, похожего на коричневый камень, а также контейнер и пакет с растительным веществом зеленого цвета. Кроме того, были обнаружены пакет с таблетками разнообразных цветов (розового, желтого, голубого), весы и упаковочные материалы.

Экспертиза выявила, что в трех брикетах находится наркотическое средство «гашиш» общей массой 291,72 грамма. Остальные изъятые образцы направлены на дальнейшее исследование. Общая масса всех изъятых веществ превышает 700 граммов.

По факту обнаружения наркотических средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

В настоящее время подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следственные действия продолжаются с целью установления всех эпизодов противоправной деятельности и выявления возможных соучастников.

