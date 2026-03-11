ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга обманутая пожилая женщина пыталась забрать деньги у пенсионерки

В центре Петербурга обманутая пожилая женщина пыталась забрать деньги у пенсионерки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Центральном районе установили участницу мошеннической схемы, саму ставшую жертвой обмана

9 марта в отдел полиции Центрального района Петербурга поступила информация об инциденте в доме 109 по Лиговскому проспекту. Пожилая женщина, 85 лет, сообщила о визите незнакомки, которая пыталась выманить у нее деньги.

Сотрудники патрульно-постовой службы, оперативно прибывшие по указанному адресу, задержали 75-летнюю женщину из Калининского района. Она находилась на месте преступления, пытаясь получить от потерпевшей 270 000 рублей.

К счастью, благодаря оперативному сообщению в правоохранительные органы, потерпевшая успела избежать передачи денежных средств.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что сама задержанная стала жертвой телефонных аферистов. Действуя по их указаниям, она полагала, что участвует в некоем мероприятии, напоминающем спецоперацию.

В связи с этим, в отношении нее также подано заявление о мошенничестве, и в настоящее время проводится соответствующая проверка.

Задержанную отпустили под подписку о невыезде, ведется дальнейшее следствие.

Все по теме: Центральный район, мошенничество, пенсионеры
