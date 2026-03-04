Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»

Сегодня в здании Смольного губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел торжественную церемонию, на которой вручил знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» Ксении Шойгу, руководителю проектного офиса, занимающегося созданием туристско-рекреационного кластера под названием «Остров фортов». Эта награда стала символом признания значительного вклада Ксении Сергеевны в реализацию важного проекта, который призван не только сохранить историческое наследие города, но и привлечь внимание туристов.

Губернатор Беглов отметил, что по поручению Президента России Владимира Путина в настоящее время осуществляется программа масштабного обновления города Кронштадта. В рамках этой программы происходит восстановление и создание новых достопримечательностей, которые уже привлекли миллионы туристов. «Мы не только восстанавливаем памятники, но и активно развиваем инфраструктуру Кронштадта в целом», — подчеркнул губернатор. Он добавил, что обновление касается не только исторических объектов, но и инженерных систем, улично-дорожной сети, а также социальной инфраструктуры города.

В настоящее время продолжается реставрация таких фортов, как «Кроншлот», «Пётр I» и «Александр I», а также других памятников истории и культуры. В рамках проекта создаются новые туристические маршруты и общественные пространства, которые будут способствовать привлечению еще большего числа посетителей. «Президент поставил перед нами задачу — вдохнуть новую жизнь в Кронштадт, сохранить его уникальную историю и сделать его более привлекательным как для жителей, так и для гостей города. Мы успешно выполняем эту задачу, и Кронштадт сегодня переживает масштабную трансформацию», — добавил Беглов.

Он также отметил, что в работе над проектом «Остров фортов» активно участвуют федеральные структуры, правительство города, профильные ведомства, проектировщики, реставраторы и инвесторы. Это сотрудничество стало основой для успешной реализации задуманного и создания новой точки роста для Санкт-Петербурга.

Важным элементом обновления Кронштадта стало формирование общественного пространства, посвященного истории и традициям Военно-Морского Флота России. В этом контексте был открыт музейно-исторический парк «Остров фортов», который стал центром притяжения для туристов и местных жителей. В рамках этого проекта также было построено уникальное здание Музея военно-морской славы России, которое отличается иммерсивной экспозицией и уникальным экспонатом — первой советской атомной подводной лодкой АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».

Кроме того, в Кронштадте было возобновлено регулярное морское сообщение с центром Петербурга, что значительно улучшило доступность города для туристов. Создание современного пассажирского флота на основе инновационных катамаранов стало важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона. Благодаря всем этим изменениям Кронштадт стал частью новой туристической географии Санкт-Петербурга, и по объему ежегодного туристического потока он приблизился к наиболее посещаемым пригородам Северной столицы.