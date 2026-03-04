ента новостей

Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа

9 марта в концертном зале Колизей прозвучат золотые хиты оркестра Поля Мориа в исполнении "Impulse orchestra".

9 марта в уютном концертном зале "Колизей" состоится незабываемое музыкальное событие — выступление "Impulse orchestra", которое порадует зрителей золотыми хитами великого оркестра Поля Мориа. Этот выдающийся французский композитор, дирижер и аранжировщик, родившийся в 1925 году и ушедший из жизни в 2006-м, оставил глубокий след в мире музыки, и его творчество знакомо многим из нас, даже если мы этого не осознаем.

Музыка, созданная под руководством Поля Мориа, пронизывает все аспекты нашей жизни. Знакомые мелодии, звучащие на телевидении и радио с самого раннего детства, стали настолько родными, что мы можем узнать их с первых аккордов. В 1965 году Поль Мориа основал свой знаменитый оркестр, который завоевал популярность по всему миру благодаря своим уникальным инструментальным версиям известных песен и классических произведений, обработанных в его неповторимом стиле. Эта программа принесла ему всемирную славу, и его музыка покорила сердца слушателей, включая и жителей нашей страны.

В 1970-е годы пластинки с записями Поля Мориа расходились в Советском Союзе миллионными тиражами, и практически каждый в те времена имел возможность насладиться его творчеством. Музыка композитора звучала по радио, широко распространялась на виниле и сопровождала заставки популярных телепрограмм. Как только знакомые мелодии начинали звучать, люди — как взрослые, так и дети — стремительно подходили к экранам телевизоров, чтобы насладиться любимыми композициями.

За свою творческую карьеру Поль Мориа написал более ста пятидесяти произведений, а количество его аранжировок для музыки других авторов превышает тысячу. Это говорит о его невероятном таланте и преданности музыке. Уникальность программы, подготовленной музыкантами "Impulse orchestra", заключается в их тщательном и гармоничном отборе известных произведений, автором которых выступают не только Поль Мориа, но и другие знаменитые французские композиторы и исполнители.

Мы с радостью приглашаем вас погрузиться в мир изысканной музыки легендарного мастера, чтобы вновь насладиться великолепием мелодий, которые проверены временем и оставили незабываемый след в сердцах многих поколений. Не упустите возможность стать частью этого замечательного события! Концерт начнется в 19:30, и мы уверены, что вы получите массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений от выступления "Impulse orchestra".

