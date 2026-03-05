В Петербурге гражданам «серебряного возраста» помогут освоить мессенджер MAX

Сегодня, 5 марта, в Санкт-Петербурге стартовала новая образовательная программа, направленная на повышение цифровой грамотности среди граждан, относящихся к так называемому «серебряному возрасту». Эта инициатива, которая является частью приоритетного проекта города под названием «Забота о людях серебряного возраста», получила поддержку на самом высоком уровне — от Президента России. В рамках программы будут проводиться бесплатные занятия, которые помогут пожилым людям освоить национальный мессенджер МАХ, что, безусловно, является важным шагом к интеграции старшего поколения в цифровую реальность.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что цифровая грамотность стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Он подчеркнул, что создание условий для уверенного использования современных технологий — это важная задача, стоящая перед городскими властями. Полученные на занятиях знания и навыки позволят участникам расширить свои социальные контакты и возможности для общения, а также более эффективно справляться с различными повседневными задачами. В конечном итоге, это должно привести к тому, что жизнь пожилых людей станет более насыщенной и комфортной.

Занятия по освоению мессенджера МАХ будут проходить на базе Комплексных центров социального обслуживания населения, что делает их доступными для всех желающих. Программа охватывает множество ключевых аспектов работы с мессенджером, включая установку и настройку приложения, изучение всех возможностей платформы, обмен сообщениями, создание и управление каналами и чатами, а также навигацию по различным информационным ресурсам и специализированным материалам. Это позволит участникам не только научиться пользоваться мессенджером, но и получить представление о том, как цифровые технологии могут быть полезны в их повседневной жизни.

Кроме того, в рамках занятий будут рассмотрены и другие связанные темы, касающиеся использования цифровых технологий в быту. Это создаст более полное представление о том, как современные устройства и приложения могут облегчить жизнь, сделать её более комфортной и интересной. Участие в программе абсолютно бесплатное, что является ещё одним преимуществом для пожилых людей, которые могут быть ограничены в средствах.

Для того чтобы записаться на занятия, достаточно обратиться в ближайшее отделение Комплексного центра социального обслуживания населения Санкт-Петербурга. Это позволит каждому желающему получить доступ к современным знаниям и навыкам, которые помогут им лучше ориентироваться в мире цифровых технологий. Таким образом, новая программа не только способствует повышению уровня цифровой грамотности, но и вносит значительный вклад в социальную интеграцию пожилых людей в современное общество.