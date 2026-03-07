В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека

Сегодня, 7 марта 2026 года, приблизительно в 19:25, серьезная дорожная авария произошла на 57-м километре трассы А 121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области.

По предварительным сведениям, водитель автомобиля Chevrolet Lanos, предположительно мужчина 1941 года рождения, утратил контроль над управлением. Вследствие этого легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом "Волгабас" маршрута "Санкт-Петербург — Приозерск". В момент столкновения в автобусе находились 15 пассажиров.

В результате столкновения, водитель Chevrolet Lanos и неустановленная женщина-пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

После удара рейсовый автобус перевернулся на бок. По предварительным данным, трое пассажиров автобуса получили травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших нет несовершеннолетних.

На данный момент по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.