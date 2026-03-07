ента новостей

21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
22:19
СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
15:52
В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов
15:44
В Невском районе с 7 марта ограничат движение транспорта
15:41
В Петербурге гражданам «серебряного возраста» помогут освоить мессенджер MAX
11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
11:49
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
11:45
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
11:40
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
20:57
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
20:36
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
20:34
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
20:28
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
20:26
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
11:10
В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты
11:07
В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики
10:20
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
10:06
Беглов и Бельский провели сегодня встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников
09:34
В Мариинском дворце открылась выставка «Вдохновляясь весной»
23:24
«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0
16:32
Выставка «Отражения»
16:29
Выставка «Новая красота»
16:21
Проект благоустройства набережной в Тихвине стал победителем конкурса «Благоустрой!»
16:12
В Петербурге стартовал Чемпионат России по самбо
16:04
В историческом квартале Петербурга построят детский сад
12:15
Выставка «Энергетизм» в «Доме Ангелов»
11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
11:19
В Петербурге поймали рецидивиста-домушника, обокравшего частный дом в Ленобласти
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека

В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Приозерском районе Ленобласти 

Сегодня, 7 марта 2026 года, приблизительно в 19:25, серьезная дорожная авария произошла на 57-м километре трассы А 121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области.

По предварительным сведениям, водитель автомобиля Chevrolet Lanos, предположительно мужчина 1941 года рождения, утратил контроль над управлением. Вследствие этого легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом "Волгабас" маршрута "Санкт-Петербург — Приозерск". В момент столкновения в автобусе находились 15 пассажиров.

В результате столкновения, водитель Chevrolet Lanos и неустановленная женщина-пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

После удара рейсовый автобус перевернулся на бок. По предварительным данным, трое пассажиров автобуса получили травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших нет несовершеннолетних.

На данный момент по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

