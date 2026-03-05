ента новостей

11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
11:49
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
11:45
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
11:40
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
20:57
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
20:36
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
20:34
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
20:28
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
20:26
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
11:10
В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты
11:07
В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики
10:20
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
10:06
Беглов и Бельский провели сегодня встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников
09:34
В Мариинском дворце открылась выставка «Вдохновляясь весной»
23:24
«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0
16:32
Выставка «Отражения»
16:29
Выставка «Новая красота»
16:21
Проект благоустройства набережной в Тихвине стал победителем конкурса «Благоустрой!»
16:12
В Петербурге стартовал Чемпионат России по самбо
16:04
В историческом квартале Петербурга построят детский сад
12:15
Выставка «Энергетизм» в «Доме Ангелов»
11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
11:19
В Петербурге поймали рецидивиста-домушника, обокравшего частный дом в Ленобласти
11:15
В Петербурге задержали женщину-курьера, за обман пенсионерки с Бухарестской улицы
10:51
В Ленобласти задержали подростка из Новогорелова, стрелявшего из аэрозольного пистолета
10:41
В Красном Селе задержали пьяного ревнивца, ранившего ножом бывшую жену
10:24
В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира
23:50
СКА разгромил «Барыс» со счетом 7:0
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика

На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, где пострадал ребенок

Вечером 4 марта на проспекте Народного Ополчения произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. В результате наезда электровелосипеда 5-летний был доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

Инцидент случился примерно в 20:05 рядом с домом №115. По предварительной информации, 25-летний водитель электротранспорта марки «kugookirin» сбил несовершеннолетнего пешехода, находившегося на тротуаре вместе с матерью.

По данному факту уже возбуждено административное производство в соответствии со статьей 12.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время уполномоченными органами проводится комплексная проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Все по теме: Кировский район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-11-2025, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
15-09-2025, 10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
5-07-2025, 20:05
В массовом ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека
16-05-2025, 12:10
На Лиговском проспекте ВАЗ ночью насмерть сбил пешехода
2-06-2025, 12:09
В Ленобласти пьяный подросток на питбайке пострадал от столкновения с забором
23-06-2025, 10:29
В Приморском районе иномарка сибила 10-летнего ребенка

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
3-03-2026, 11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
3-03-2026, 10:24
В Ленобласти водитель грузового такси «ГАЗ» скрылся после ДТП, бросив погибшего пассажира
27-02-2026, 15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
Наверх