На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика

Вечером 4 марта на проспекте Народного Ополчения произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. В результате наезда электровелосипеда 5-летний был доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

Инцидент случился примерно в 20:05 рядом с домом №115. По предварительной информации, 25-летний водитель электротранспорта марки «kugookirin» сбил несовершеннолетнего пешехода, находившегося на тротуаре вместе с матерью.

По данному факту уже возбуждено административное производство в соответствии со статьей 12.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В настоящее время уполномоченными органами проводится комплексная проверка для установления всех обстоятельств случившегося.