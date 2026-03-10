ента новостей

Премьера спектакля «Карлик Нос»

Премьера спектакля «Карлик Нос»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ТЮЗ
На Большой сцене ТЮЗа имени А. А. Брянцева состоится премьера музыкальной страшилки для всей семьи «Карлик Нос»

21 марта в 12:00 и 17:00 на Большой сцене Театра юного зрителя имени А. А. Брянцева состоится долгожданная премьера музыкальной постановки, которая обещает стать настоящей семейной страшилкой – «Карлик Нос». Это событие станет результатом работы талантливого режиссера Ильи Архипова, который является лауреатом Молодёжной премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства, а также обладателем Национальной премии «Музыкальное сердце театра». В своей новой работе Архипов погружает зрителей в волшебный и загадочный мир немецкого писателя Вильгельма Гауфа, который известен своими сказками, полными глубокого смысла и философии.

Сюжет спектакля сосредоточен вокруг судьбы юного мальчика по имени Якоб. Его жизнь кардинально меняется, когда злой колдун превращает его в уродливого карлика. Этот ужасный поворот событий приводит к тому, что Якоб оказывается в полном одиночестве, охваченном отчаянием и тоской по прежней жизни. Однако его одиночество смягчается неожиданной встречей с прекрасной заколдованной Гусыней. Вместе они отправляются в удивительное и полное приключений путешествие, где спасение обретает двойной смысл: чтобы освободить себя от заклятия, необходимо сначала помочь другому.

Спектакль включает в себя 16 оригинальных музыкальных номеров, которые гармонично сочетают вокальные и хореографические элементы. Музыкальная концепция постановки построена на интересном диалоге между эпохами: старинные средневековые мелодии, воссозданные на основе исторических манускриптов, переплетаются с энергией рок-музыки. Режиссёр Илья Архипов рассматривает рок не только как музыкальный стиль, но и как символ судьбы – рока, который может как разрушить, так и преобразить жизнь героев.

Художественный образ спектакля создаётся на контрасте двух различных миров: с одной стороны, это каменный средневековый город, который начинает жить по строгим законам католицизма, а с другой – таинственный полуязыческий лес, сохранивший свои древние обряды и традиции. Сценография спектакля выполнена в минималистичном и динамичном стиле, что позволяет не ограничивать движение танца и общей динамики происходящего на сцене. Центральным элементом станет огромный подвижный венок, который символизирует гнездо, уютное пристанище и возрождение.

Пространство постановки формируется многослойными тканевыми декорациями, которые напоминают лесную чащу. С помощью световых эффектов эти декорации способны превращаться то в мерцающее звёздное небо, то в светящиеся окна городских домов, создавая тем самым уникальную атмосферу, погружающую зрителей в волшебный мир сказки.

Режиссёр Илья Архипов делится своими мыслями о спектакле: «Это не просто история о потерях, это рассказ о поиске себя, о символической смерти старого и рождении нового. Герои, потеряв всё, находят друг друга и создают новую семью, полную надежды и любви». Кульминацией спектакля станет финальная сцена, в которой в белом, казалось бы, засохшем венке распускаются алые цветы. Этот момент станет символом надежды, любви и триумфа жизни, подчеркивая, что даже в самых темных обстоятельствах возможно возрождение и светлое будущее.

В постановке участвуют талантливые артисты, которые благодаря своему мастерству и преданности делу смогут передать всю гамму эмоций, заложенных в оригинальном произведении. Музыкальное оформление, хореография и сценография будут работать в едином ансамбле, создавая незабываемое зрелище для всей семьи. Это будет не просто спектакль, а настоящая музыкальная сказка, которая оставит яркие впечатления и запомнится надолго.

