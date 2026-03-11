В Петербурге задержали участника дорожного конфликта на Народного ополчения

9 марта, благодаря анализу интернет-пространства, правоохранители обнаружили видеоматериал, запечатлевший дорожный инцидент, опубликованный в одном из Telegram-каналов.

Событие, как было установлено, имело место 7 марта примерно в 19:00 на пересечении проспекта Народного Ополчения и Трамвайного проспекта в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Согласно заявлению 29-летней женщины, водитель автомобиля "Рено Дастер" в рамках произошедшего дорожного спора подошел к ее транспортному средству и совершил непристойные действия. Примечательно, что в момент инцидента в салоне автомобиля заявительницы находился несовершеннолетний ребенок.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полиция идентифицировала и задержала мужчину, попавшего на видео. Им оказался 49-летний индивидуальный предприниматель.

Задержанный был доставлен в отделение полиции и привлечен к административной ответственности по статье 20.1, часть 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Материалы по данному делу переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.