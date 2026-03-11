ента новостей

10:59
В Петербурге задержан мигрант-ревнивец жестоко избивший женщину
10:48
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта на Народного ополчения
10:32
В центре Петербурга обманутая пожилая женщина пыталась забрать деньги у пенсионерки
20:00
Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летим юбилеем
19:54
Премьера спектакля «Карлик Нос»
15:37
Выставка «Важные птицы»
15:01
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
14:44
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора
14:32
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
14:29
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
14:25
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из аэрозольного пистолета
14:20
На Турбинной улице конфликт мужчин завершился применением лопаты и газового баллончика
14:15
В Петербурге с поличным поймали похитителей товаров из ПВЗ на Московском проспекте
21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
22:19
СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
15:52
В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов
15:44
В Невском районе с 7 марта ограничат движение транспорта
15:41
В Петербурге гражданам «серебряного возраста» помогут освоить мессенджер MAX
11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
11:49
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
11:45
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
11:40
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
20:57
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
20:36
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
20:34
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
20:28
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
20:26
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали участника дорожного конфликта на Народного ополчения

В Петербурге задержали участника дорожного конфликта на Народного ополчения

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Кировском районе полицейские задержали участника дорожного конфликта, ставшего «звездой» после публикации в сети

9 марта, благодаря анализу интернет-пространства, правоохранители обнаружили видеоматериал, запечатлевший дорожный инцидент, опубликованный в одном из Telegram-каналов.

Событие, как было установлено, имело место 7 марта примерно в 19:00 на пересечении проспекта Народного Ополчения и Трамвайного проспекта в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Согласно заявлению 29-летней женщины, водитель автомобиля "Рено Дастер" в рамках произошедшего дорожного спора подошел к ее транспортному средству и совершил непристойные действия. Примечательно, что в момент инцидента в салоне автомобиля заявительницы находился несовершеннолетний ребенок.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полиция идентифицировала и задержала мужчину, попавшего на видео. Им оказался 49-летний индивидуальный предприниматель.

Задержанный был доставлен в отделение полиции и привлечен к административной ответственности по статье 20.1, часть 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Материалы по данному делу переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Кировский район, развратник
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-11-2022, 12:04
В Петербурге задержали злоумышленника стрелявшего в мужчину в ходе дорожного конфликта
27-07-2023, 12:17
В Кировском районе дорожный конфлик завершился стрельбой из аэрозольного пистолета
29-01-2026, 12:36
В Петербурге задержали 19-летнюю "помошницу" мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Народного Ополчения
25-11-2024, 09:46
На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадала 7-летняя девочка
3-02-2026, 10:08
В Красносельском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
16-07-2025, 17:25
На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку

Происшествия на дорогах

Вчера, 14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
7-03-2026, 21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
5-03-2026, 11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
3-03-2026, 11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
Наверх