Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора

78-летняя пенсионерка из Соснового Бора стала фигуранткой преступления. 24 февраля она подала заявление в полицию, сообщив, что стала жертвой мошенников. По словам пострадавшей, ей позвонили злоумышленники, представившиеся сотрудниками службы безопасности. Под предлогом защиты ее сбережений они убедили женщину передать крупную сумму денег неизвестному курьеру у ее дома. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона рублей и 135 долларов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

9 марта сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемого. Им оказался 18-летний неработающий москвич, который ранее уже привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей. Ведется следствие.