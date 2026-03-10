ента новостей

20:00
Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летим юбилеем
19:54
Премьера спектакля «Карлик Нос»
15:37
Выставка «Важные птицы»
15:01
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
14:44
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора
14:32
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
14:29
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
14:25
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из аэрозольного пистолета
14:20
На Турбинной улице конфликт мужчин завершился применением лопаты и газового баллончика
14:15
В Петербурге с поличным поймали похитителей товаров из ПВЗ на Московском проспекте
21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
22:19
СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
15:52
В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов
15:44
В Невском районе с 7 марта ограничат движение транспорта
15:41
В Петербурге гражданам «серебряного возраста» помогут освоить мессенджер MAX
11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
11:49
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
11:45
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
11:40
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
20:57
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
20:36
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
20:34
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
20:28
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
20:26
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
11:10
В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты
11:07
В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики
10:20
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора

Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора

В Сосновом Бору полицейские изобличили москвича в работе на мошенников

78-летняя пенсионерка из Соснового Бора стала фигуранткой преступления. 24 февраля она подала заявление в полицию, сообщив, что стала жертвой мошенников. По словам пострадавшей, ей позвонили злоумышленники, представившиеся сотрудниками службы безопасности. Под предлогом защиты ее сбережений они убедили женщину передать крупную сумму денег неизвестному курьеру у ее дома. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона рублей и 135 долларов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

9 марта сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемого. Им оказался 18-летний неработающий москвич, который ранее уже привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей. Ведется следствие.

Ленобласть, Сосновый Бор, мошенничество, пенсионеры
