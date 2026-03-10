ента новостей

19:54
Премьера спектакля «Карлик Нос»
15:37
Выставка «Важные птицы»
15:01
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
14:44
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора
14:32
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
14:29
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
14:25
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из аэрозольного пистолета
14:20
На Турбинной улице конфликт мужчин завершился применением лопаты и газового баллончика
14:15
В Петербурге с поличным поймали похитителей товаров из ПВЗ на Московском проспекте
21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
22:19
СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
15:52
В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов
15:44
В Невском районе с 7 марта ограничат движение транспорта
15:41
В Петербурге гражданам «серебряного возраста» помогут освоить мессенджер MAX
11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
11:49
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
11:45
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
11:40
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
20:57
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
20:36
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
20:34
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
20:28
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
20:26
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
11:10
В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты
11:07
В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики
10:20
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
10:06
Беглов и Бельский провели сегодня встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С

В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В рамках недели по борьбе с гепатитом С петербуржцы смогут пройти бесплатное обследование и получить консультацию врача-инфекциониста

В Санкт-Петербурге начинается важное мероприятие, посвященное борьбе с хроническим вирусным гепатитом. В рамках этой недели, которая пройдет с 10 по 13 марта, жители города смогут воспользоваться уникальной возможностью — бесплатно и анонимно сдать кровь на наличие гепатита С, а также на другие социально значимые заболевания. Место проведения — Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина, расположенная на Миргородской улице. Время работы — с 09:00 до 15:00. Предварительная запись для желающих пройти обследование не требуется, что делает эту инициативу еще более доступной для всех желающих.

Основная цель этой недели — повысить уровень осведомленности петербуржцев о симптомах, возможных осложнениях и методах профилактики хронического вирусного гепатита С. Также будет уделено внимание информированию о доступных программах бесплатного лечения этого заболевания в амбулаторных условиях. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что забота о здоровье граждан является приоритетом работы городского правительства. Он отметил: «В рамках тематических недель мы напоминаем о возможностях, которые предоставляет наша система здравоохранения для выявления, профилактики и лечения различных заболеваний». На этой неделе особое внимание будет уделено именно гепатиту С. Медицинские работники не только предоставят жителям Северной столицы доступную информацию об этом заболевании, но и будут активно работать над сокращением его распространения через профилактические меры и своевременную диагностику. Также будет организовано качественное сопровождение пациентов на всех этапах лечения этого опасного недуга.

В рамках Недели по борьбе с гепатитом С запланировано проведение прямого эфира в социальных сетях Комитета по здравоохранению, что позволит жителям города задать вопросы и получить актуальную информацию. Кроме того, будут подготовлены телерепортажи, выступления на телевидении, публикации в социальных сетях и новости на официальных сайтах медицинских учреждений. Это позволит охватить как можно большее количество людей и донести до них важные сведения о гепатите С и мерах, которые могут помочь в его профилактике.

Стоит отметить, что Санкт-Петербург активно реализует региональный проект в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на борьбу с гепатитом С и минимизацию рисков его распространения. В 2025 году все цели данной программы были успешно достигнуты. Пациенты с диагнозом гепатит С получают бесплатные лекарства, что значительно улучшает их качество жизни и способствует более эффективному лечению. В прошлом году лечение в амбулаторных условиях получили 1225 человек, а 1631 пациент проходил лечение в условиях дневного стационара. Город также организовал масштабные скрининговые исследования на наличие антител к гепатиту С для почти 350 тысяч жителей, что является важным шагом к выявлению и лечению заболевания на ранних стадиях.

По данным статистики, показатель заболеваемости острыми гепатитами в Санкт-Петербурге в 2025 году составил 6,25 на 100 тысяч населения, что на 1,5 раза ниже, чем в 2024 году. Это свидетельствует о положительной динамике и эффективности проводимых мероприятий по профилактике и лечению гепатита. Таким образом, Неделя по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С — это не только возможность для граждан пройти обследование и получить необходимую информацию, но и важный шаг к улучшению здоровья населения города в целом.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-10-2025, 13:13
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
23-06-2025, 13:23
В Петербурге стартовала тематическая Неделя профилактики употребления наркотических средств
13-02-2025, 10:45
В СПб разрабатывают новые методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
4-12-2025, 21:01
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
6-06-2023, 09:44
Пациенты могут получить ответы на свои вопросы от нужных врачей в онлайн-режиме
13-05-2020, 19:58
Общественники организовали передачу в больницу Петербурга двух аппаратов для высокоэффективных процедур экстракорпоральной детоксикации крови

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
7-03-2026, 21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
5-03-2026, 11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
3-03-2026, 11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
Наверх