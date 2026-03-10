В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С

В Санкт-Петербурге начинается важное мероприятие, посвященное борьбе с хроническим вирусным гепатитом. В рамках этой недели, которая пройдет с 10 по 13 марта, жители города смогут воспользоваться уникальной возможностью — бесплатно и анонимно сдать кровь на наличие гепатита С, а также на другие социально значимые заболевания. Место проведения — Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина, расположенная на Миргородской улице. Время работы — с 09:00 до 15:00. Предварительная запись для желающих пройти обследование не требуется, что делает эту инициативу еще более доступной для всех желающих.

Основная цель этой недели — повысить уровень осведомленности петербуржцев о симптомах, возможных осложнениях и методах профилактики хронического вирусного гепатита С. Также будет уделено внимание информированию о доступных программах бесплатного лечения этого заболевания в амбулаторных условиях. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что забота о здоровье граждан является приоритетом работы городского правительства. Он отметил: «В рамках тематических недель мы напоминаем о возможностях, которые предоставляет наша система здравоохранения для выявления, профилактики и лечения различных заболеваний». На этой неделе особое внимание будет уделено именно гепатиту С. Медицинские работники не только предоставят жителям Северной столицы доступную информацию об этом заболевании, но и будут активно работать над сокращением его распространения через профилактические меры и своевременную диагностику. Также будет организовано качественное сопровождение пациентов на всех этапах лечения этого опасного недуга.

В рамках Недели по борьбе с гепатитом С запланировано проведение прямого эфира в социальных сетях Комитета по здравоохранению, что позволит жителям города задать вопросы и получить актуальную информацию. Кроме того, будут подготовлены телерепортажи, выступления на телевидении, публикации в социальных сетях и новости на официальных сайтах медицинских учреждений. Это позволит охватить как можно большее количество людей и донести до них важные сведения о гепатите С и мерах, которые могут помочь в его профилактике.

Стоит отметить, что Санкт-Петербург активно реализует региональный проект в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на борьбу с гепатитом С и минимизацию рисков его распространения. В 2025 году все цели данной программы были успешно достигнуты. Пациенты с диагнозом гепатит С получают бесплатные лекарства, что значительно улучшает их качество жизни и способствует более эффективному лечению. В прошлом году лечение в амбулаторных условиях получили 1225 человек, а 1631 пациент проходил лечение в условиях дневного стационара. Город также организовал масштабные скрининговые исследования на наличие антител к гепатиту С для почти 350 тысяч жителей, что является важным шагом к выявлению и лечению заболевания на ранних стадиях.

По данным статистики, показатель заболеваемости острыми гепатитами в Санкт-Петербурге в 2025 году составил 6,25 на 100 тысяч населения, что на 1,5 раза ниже, чем в 2024 году. Это свидетельствует о положительной динамике и эффективности проводимых мероприятий по профилактике и лечению гепатита. Таким образом, Неделя по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С — это не только возможность для граждан пройти обследование и получить необходимую информацию, но и важный шаг к улучшению здоровья населения города в целом.