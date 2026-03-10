ента новостей

20:00
Беглов поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летим юбилеем
19:54
Премьера спектакля «Карлик Нос»
15:37
Выставка «Важные птицы»
15:01
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
14:44
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора
14:32
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
14:29
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
14:25
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из аэрозольного пистолета
14:20
На Турбинной улице конфликт мужчин завершился применением лопаты и газового баллончика
14:15
В Петербурге с поличным поймали похитителей товаров из ПВЗ на Московском проспекте
21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
22:19
СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
15:52
В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов
15:44
В Невском районе с 7 марта ограничат движение транспорта
15:41
В Петербурге гражданам «серебряного возраста» помогут освоить мессенджер MAX
11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
11:49
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
11:45
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
11:40
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
20:57
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
20:36
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
20:34
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
20:28
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
20:26
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
11:10
В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты
11:07
В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики
10:20
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге с поличным поймали похитителей товаров из ПВЗ на Московском проспекте

В Петербурге с поличным поймали похитителей товаров из ПВЗ на Московском проспекте

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга сорвали план по хищению товаров из двух ПВЗ почти на 15 миллионов рублей

8 марта сотрудники уголовного розыска Главка, действуя совместно с коллегами из Пушкинского районного отдела, произвели задержание двух граждан, прибывших из закавказских стран, возрастом 32 и 26 лет. Оба подозреваются в совершении хищения в особо крупном размере.

Преступники, по имеющимся данным, действовали согласно тщательно разработанному плану. Их целью стали точки выдачи заказов крупной онлайн-платформы, расположенные по двум адресам на Московском проспекте – дома 244 и 284.

В результате противоправных действий злоумышленники похитили различные товары общей стоимостью примерно 14,6 миллиона рублей.

Похищенное имущество было погружено подозреваемыми в автомобиль. Предполагалось, что таким образом они намеревались скрыться с места преступления.

Однако, осуществить задуманное в полной мере им не удалось. Оперативники задержали мужчин непосредственно в момент, когда вся украденная продукция уже находилась в их транспортном средстве, застав их на месте преступления.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 158, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует данное деяние как кражу в особо крупном размере.

Подозреваемые были задержаны в соответствии с положениями статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время следствие проводит проверку задержанных на предмет их возможной причастности к совершению аналогичных преступлений.

Все по теме: Московский район, кража, видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-08-2025, 10:58
В Ленобласти задержали взломщиков магазинов
7-08-2025, 11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
10-07-2025, 12:29
В Петербурге поймали подозреваемого в краже из квартиры на Большом проспекте
15-01-2026, 09:51
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера с проспекта Непокоренных
25-09-2025, 14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
7-06-2025, 14:27
Полицейские Ленобласти задержали двоих студентов, работавших на мошенников

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
7-03-2026, 21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
5-03-2026, 11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
3-03-2026, 11:30
В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек
Наверх