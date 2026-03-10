В Петербурге с поличным поймали похитителей товаров из ПВЗ на Московском проспекте

8 марта сотрудники уголовного розыска Главка, действуя совместно с коллегами из Пушкинского районного отдела, произвели задержание двух граждан, прибывших из закавказских стран, возрастом 32 и 26 лет. Оба подозреваются в совершении хищения в особо крупном размере.

Преступники, по имеющимся данным, действовали согласно тщательно разработанному плану. Их целью стали точки выдачи заказов крупной онлайн-платформы, расположенные по двум адресам на Московском проспекте – дома 244 и 284.

В результате противоправных действий злоумышленники похитили различные товары общей стоимостью примерно 14,6 миллиона рублей.

Похищенное имущество было погружено подозреваемыми в автомобиль. Предполагалось, что таким образом они намеревались скрыться с места преступления.

Однако, осуществить задуманное в полной мере им не удалось. Оперативники задержали мужчин непосредственно в момент, когда вся украденная продукция уже находилась в их транспортном средстве, застав их на месте преступления.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 158, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует данное деяние как кражу в особо крупном размере.

Подозреваемые были задержаны в соответствии с положениями статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время следствие проводит проверку задержанных на предмет их возможной причастности к совершению аналогичных преступлений.