В Петербурге задержали 18-летнюю девушку обманувшую пенсионерку

27 ноября 2023 года к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 89-летняя женщина, проживающая по адресу проспект Луначарского, дом 106. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что в этот день около 10 часов утра ей позвонила неизвестная женщина, представившаяся ее внучкой.

Звонившая женщина утверждала, что попала в серьезное ДТП и чтобы избежать уголовной ответственности, ей необходимо срочно собрать деньги.

Поддавшись обману, пожилая жительница Петербурга передала курьеру, находившемуся на лестничной площадке возле ее квартиры, сумму в размере 30 000 рублей.

К сожалению, она не подозревала, что стала жертвой мошенничества. Однако, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным уголовным розыском, удалось задержать подозреваемую в совершении данного преступления.

28 ноября 2023 года около 12 часов 50 минут она была поймана опергруппой возле входа на станцию метро "Московская". Задержанной оказалась 18-летняя девушка, которая сейчас находится под стражей.

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанной.